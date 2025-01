Los convocados de Gallardo para la visita de River a Platense, con un único refuerzo ausente

River dio a conocer la lista de futbolistas convocados por Marcelo Gallardo para hacer su estreno en el Apertura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá lugar este sábado 25 de enero, desde las 21.30, visitando a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López y con transmisión de ESPN Premium.

Al igual que sucedió en el último amistoso de pretemporada, ante la Selección de México en el Estadio Monumental, Sebastián Driussi será el único de los refuerzos ya presentados oficialmente por el club que no estará a disposición del Muñeco. Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Gonzalo Montiel, Matías Rojas y Gonzalo Tapia tendrán oportunidad de sumar sus primeros minutos oficiales.

Ausente por estar disputando con la Selección Argentina el Sudamericano Sub 20 estará Franco Mastantuono, futbolista ya afianzado con el plantel profesional en cuyo nombre se produjo el momento más tenso de la última conferencia de prensa de Gallardo, al ser consultado por si la llegada de tales refuerzos iba a relegarlo tanto a él como a otros juveniles surgidos del club.

“Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Tiene mucho para evolucionar. Ya que esté acá es un privilegio, si tiene o no minutos es un tema de que el se vaya preparando para esa continuidad. No confundamos a la gente con que no hay chicos que tengan minutos, que no se les da la oportunidad. No confundas a la gente porque no es por ahí”, fue la respuesta del Muñeco.

Los convocados de Gallardo vs. Platense.

Otro ausente será Gonzalo Martínez, quien no disputó ni un solo minuto en los dos amistosos de pretemporada a causa de una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y a quien El Muñeco decidió no apresurar, por lo que su reaparición podría tener lugar el próximo miércoles en El Monumental ante Instituto.

La probable formación de River ante Platense

Marcelo Gallardo habría decidido salir al terreno de juego con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Manuel Lanzini, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

¿Por qué Driussi no fue convocado por Gallardo?

Aunque arribó a Buenos Aires para realizarse los exámenes médicos previos a la firma de su contrato en la misma fecha que Gonzalo Montiel, el hecho de que el ex Sevilla haya sido convocado y Sebatián Driussi no tiene que ver con que permanece inactivo desde octubre, cuando disputó su último partido en la MLS con Austin FC. En función de aquello, Gallardo espera que tenga mayor tiempo de ponerse al ritmo del grueso del grupo, tarea para que considera que los entrenamientos tendrán mayor valor que su inmediata presentación oficial.