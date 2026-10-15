Sebastián Zunino anuló a instancias del VAR un tanto de Cachete porque instantes antes, Fausto Vera había rozado la pelota con la mano.

River empató con Sarmiento y sufrió una nueva decepción en este 2026 que quedará marcado por una irregularidad permanente. Los de Leonardo Ponzio comenzaron abajo en el marcador producto de una desatención defensiva que lo tuvo a Lucas Martínez Quarta como protagonista, pero en la segunda mitad mejoró el funcionamiento y logró el empate mediante un tanto de cabeza de Gonzalo Montiel, pero Sebastián Zunino lo anuló a instancias del VAR.

Fausto Vera recibió por derecha y controló una pelota que se iba larga, luego tiró el centro y en pleno área chica apareció Gonzalo Montiel para cabecear, pero la defensa de Sarmiento inmediatamente reclamó que antes del control con la pierna derecha, el mediocampista tocó la pelota con la mano.

Luego de varios minutos de discusión, Zunino recurrió al VAR y anuló el tanto tras comprobar que Vera apenas tocó la pelota con mano. Minutos más tarde, nuevamente apareció Gonzalo Montiel para establecer el 1 a 1 y ese sí fue válido. Una vez terminado el partido, Cachete dialogó con la prensa respecto a la polémica de la jornada.

DE CABEZA, MONTIEL PUSO EL 1-1 PARA RIVER



El defensor del Millonario apareció solo tras el centro de Vera y empató el encuentro ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xc3ER49jtE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

¿Qué dijo Montiel sobre la mano de Vera?

Gonzalo Montiel afirmó en ESPN: “Se vio un poco, creo que ninguno de nosotros vio la mano, pero ya está, cobró el árbitro y fue una decisión de él”. Por otro lado, en diálogo con TNT Sports dijo: “El árbitro buscó mucho la mano y no dio explicación. Ninguno de nosotros vio nada, el cuarto árbitro tampoco la había visto“.

El gol de Montiel vs. Sarmiento

EMPATE DE RIVER Y PICANTE GESTO DE MONTIEL



El lateral del Millonario marcó el 1-1 ante Sarmiento y lo celebró con un gesto que no pasó desapercibido.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mA2RKxslWq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

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La tabla del Clausura

DATOS CLAVE

Sebastián Zunino anuló un gol a Gonzalo Montiel tras revisar el VAR.

anuló un gol a Gonzalo Montiel tras revisar el VAR. Fausto Vera tocó la pelota con la mano previa al tanto anulado a River.

tocó la pelota con la mano previa al tanto anulado a River. Gonzalo Montiel marcó el gol del empate definitivo 1 a 1 ante Sarmiento.