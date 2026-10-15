El Huevo no tuvo un buen partido ante el Verde en Junín, inclusive no pudo terminarlo por molestias físicas.

River y Sarmiento igualaron 1 a 1 en el duelo postergado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El duelo comenzó con mucha intensidad con dos tiros en los palos -uno por cada equipo- y con el Verde poniéndose en ventaja a los 15 minutos gracias al gol de Julián Contrera. Los de Núñez sintieron el golpe, bajaron su nivel y recién en la segunda mitad comenzaron a apabullar al rival con la misión de darlo vuelta. Finalmente, Gonzalo Montiel convirtió el tanto del empate y todo terminó en tablas.

A River le sirvió de poco el punto que ya, en una zona muy apretada, no logró meterse entre los mejores ocho, mientras que en la anual quedó en la octava posición, lejos de la zona de clasificación a la Libertadores 2027. Pero los de Núñez no solamente se volvieron con un punto, sino también con Marcos Acuña con molestias físicas.

El Huevo no tuvo un gran partido, pero así y todo siempre es un jugador importante para el Millonario. Marcos Acuña debió se reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo y, una vez que se sentó en el banco de suplentes, el lateral se colocó hielo tanto en su hombro como en su empeine izquierdo.

¡ALARMAS ENCENDIDAS! Así se retiró el Huevo Acuña del campo de juego en Junín. pic.twitter.com/7uSVq7pqSa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Todavía no se sabe si efectivamente hay lesión o si solamente fueron golpes sufridos en el partido. Lo que hoy en día es seguro que su presencia en Córdoba ante Belgrano para el duelo del próximo domingo está en duda. En caso de no llegar, su reemplazante sería Francisco Ortega, que ante Sarmiento ingresó bien.

¿Qué se le viene a River?

18/10 | Belgrano vs. River – Torneo Clausura

25/10 | River vs. Racing – Torneo Clausura

01/11 | Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C | Aldosivi vs. River – Torneo Clausura

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