Iker Muniain podía ser ese bombazo que le faltaba a River para cerrar lo que, en los papeles, era un buen mercado de pases. Con los arribos de Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Adam Bareiro, Franco Carboni, el regreso de Felipe Peña Viafore y la inminente llegada de Valentín Gómez, el español era el broche de oro para que Martín Demichelis obtenga refuerzos en todos los puestos solicitados.

A pesar de que las negociaciones se encaminaban prósperamente, y que el Millonario ya se había reunido con su representante para quedar en el envío de un contrato para que arribe como agente libre, en las últimas horas las negociaciones colapsaron por un inesperado motivo.

¿Qué pasó? River ya había conseguido el OK de Futbolistas Agremiados y AFA para incorporarlo a Muniain debido a que llegaban al cupo de seis extranjeros permitidos. El inciso 6.2 del estatuto de la Liga Profesional indica que puede aumentar el cupo de 5 a 6 foráneos, en el que se esboza que “los clubes que decidieran registrar el listado de buena fe de sus futbolistas extranjeros llegando al máximo permitido (seis), deberán contar en la misma con al menos dos que hayan participado en un mínimo de diez partidos oficiales en la selección mayor de su país de origen“.

De los cinco extranjeros actuales, River solo cuenta con uno que supera esa cantidad, que es Miguel Borja, quien posee 30 partidos con la Selección de Colombia. Paulo Díaz logró nacionalizarse y ni Sebastián Boselli, ni Agustín Sant’Anna, ni Nicolás Fonseca llegan al límite de 10 partidos. Bareiro tiene 9, pero el Millonario logró habilitar un partido suspendido ante Rusia de este 2024, por lo que esto se había solucionado.

El motivo que tiró abajo las negociaciones entre River e Iker Muniain

El colapso de las negociaciones, según pudo saber BOLAVIP, es que Martín Demichelis no se encuentra convencido de contar con Muniain en el plantel y pidió que no acerquen ninguna propuesta formal para que arribe a River como refuerzo. A pesar de la reunión de Matías Patanián con su agente a inicios de esta semana, finalmente el Millonario no avanzará por su ficha y así, Iker Muniain no jugará con la camiseta de la Banda. Cabe destacar que el DT ya había bajado el pulgar en febrero, cuando la posibilidad de incorporarlo se barajó por primera vez.

La frase de Demichelis en conferencia de prensa sobre Muniain

En la presentación de los refuerzos que arribaron hasta la fecha, Martín Demichelis habló de la posibilidad de incorporar a Iker Muniain en este mercado. Sin vueltas, Micho fue contundente: “No me gusta hablar de refuerzos hipotéticos. El mercado es largo. Me gusta hablar de hechos reales“.

Las altas de River en el mercado