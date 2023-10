Incluso después del golpe que significó la temprana eliminación en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre, pocos días después de coronarse campeón de la Liga Profesional, el presidente de River Jorge Brito había respaldado el trabajo de Martín Demichelis como entrenador. Lo siguió haciendo con el correr de las semanas pese a la preocupación que generaba que el equipo no lograra ganar de visitante, mala racha que se cortó nada menos que en el último Superclásico ante Boca.

El Millonario aprovechó esa victoria fuera de casa después de siete partidos y su más reciente triunfo ante Talleres en el Monumental para superar por un punto a Independiente y pasar a liderar la Zona A. Con ese aire, el máximo mandatario del club de Núñez volvió a dejar en claro que el DT tiene mucho crédito.

“Es una locura poner en duda a un técnico que es campeón. Le tocó agarrar en un momento muy difícil y debemos reconocérselo. Siempre hay cosas para mejorar, no hay ninguna duda y trabajamos para eso. Martín es un excelente profesional y muy humilde. Eso es lo que lo hace más humano y nos hace creer que es un gran técnico y que va a ser cada vez mejor”, dijo Jorge Brito en diálogo con ESPN desde el Estadio Monumental, donde el Senior de River se coronó campeón de la categoría venciendo 2-0 a Independiente.

De hecho, el entrenador del Millonario también estuvo presente en el partido de leyendas y se encargó incluso de hacer entrega de las medallas de campeón. “Estoy acá porque River es familia. A cualquier hincha lo tentaba venir a ver este acontecimiento. A mí me tocó crecer viendo a muchos de los que hoy están en el campo y es un placer poder venir a ver de forma relajada este evento tan hermoso”, manifestó Demichelis.

Y en relación a dos de los grandes ídolos riverplatenses que formaron parte del encuentro, agregó: “Con el Beto (Alonso) no tuve el placer de poder jugar, pero es uno de los ídolos máximos a quien aprecio muchísimo y poder compartir algunos momentos con él es algo que me llena de orgullo. Con Ariel (Ortega) sí jugué. Es uno de mis ídolos. Pudimos salir campeones juntos y ahora verlo con esa magia intacta dentro del campo de juego es algo que me llena de felicidad“.

También los hinchas respaldaron a Demichelis

En un clima muy diferente del que se vive en el Monumental cada vez que juega el primer equipo, con menos tensión y mucho más lugar para el disfrute, Martín Demichelis pudo ser receptor del cariño de los hinchas que dieron el presente para ver la definición del Torneo Senior y que la agradecieron especialmente por el triunfo en el último Superclásico ante Boca, 2-0 en La Bombonera.

Los números de River jugando de visitante con Demichelis como DT

“Es una locura poner en duda a un técnico campeón”, aseguró Jorge Brito. Si esas dudas existen o existían de parte de los hinchas, más que tener que ver con la eliminación en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, donde River fue competitivo y terminó perdiendo ante Inter en los penales, estaba relacionado a la muy pobre imagen que venía dejando el equipo cada vez que le tocó salir a jugar fuera del Monumental.

El último triunfo en condición de visitante antes del Superclásico había sido el 12 de junio, 4-1 sobre Banfield el pasado torneo en el Florencio Sola. Le siguieron una derrota ante Barracas Central, empates ante San Lorenzo y Rosario Central, siempre en el certamen que lo coronó como campeón, y derrota ante Inter en la revancha de octavos. En la presente Copa de la Liga, acumula derrotas ante Argentinos Juniors y Vélez, además de un empate ante Banfield.

En total, River disputó 22 partidos oficiales en condición de visitante desde que Martín Demichelis asumió como entrenador en reemplazo de Marcelo Gallardo. El registro es de 8 victorias, 6 empates y 8 derrotas; habiendo marcado 33 goles y recibido 30.

¿Hasta cuándo tiene contrato Demichelis con River?

El contrato firmado por Martín Demichelis y su cuerpo técnico con River se extiende hasta diciembre de 2025. Jorge Brito confirmó que el deseo de la dirigencia es que pueda permanecer hasta la finalización de ese vínculo.