Boca sigue de racha y eliminó a Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Clausura.

Álvaro Montero (5): Mantuvo su arco en cero, como ya se está volviendo costumbre, pero tuvo algunos momentos de imprecisión con los pies y dio rebotes peligrosos, sobre todo en el comienzo. Una vez que el equipo se acomodó con el gol, Montero mostró su seguridad habitual.

Leandro Lozano (7): Cometió una infracción que pudo haberle costado la expulsión. Se redimió con su asistencia en el 2-0 y redondeó un gran partido, principalmente por su aporte ofensivo.

Lautaro Di Lollo (5): Ambos centrales pecaron de exceso de confianza en algunas salidas desde el fondo, pero Di Lollo lo hizo más que Herrera. Eso sí, cuando los atacaron, no los superaron.

Facundo “Jagger” Herrera (6): Tuvo menos trabajo defensivo que su compañero en la zaga central. Extendió su gran momento. Una garantía, una más en un equipo repleto de ellas.

Lautaro Blanco (7): Le faltó terminar algunas jugadas para firmar un excelente partido. De todas formas, otra buena actuación del lateral izquierdo xeneize, que por momentos parece un atacante más.

Milton Delgado (5): Se retiró a los 37 minutos del primer tiempo tras un fuerte golpe en la rodilla. Hasta ahí, apenas un par de participaciones sin pena ni gloria.

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Leandro Paredes (9): Tras el susto en Barranquilla, no dejó dudas en La Bombonera. Autor de un golazo de penal para abrir el partido cuando el Xeneize no hacía pie. Desde ese momento se convirtió en amo y señor del partido, muy seguro y preciso en cada entrega, tuvo que cumplir un rol más solidario en defensa tras la temprana salida de Delgado.

Tomás Belmonte (4): Más allá de su chance clarísima, en la que el arquero rival le ahogó el grito, fue el menos protagonista del mediocampo, si se excluye a Delgado, quien salió por lesión. Impreciso, combinó buenas con malas. Se sintió la ausencia de Ascacíbar.

Tomás Aranda (6): No lució como la estrella que se robaba el protagonismo antes de la lesión, pero siempre deja algunas perlitas. Siempre que esté en cancha, algo puede pasar.

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Miguel Merentiel (7): Aunque aislado del juego, resolvió bien, y con categoría, siempre que le llegó la pelota. Certera definición de volea para firmar el 2-0.

Sebastián Villa (6): Gestor de la jugada del penal. Incisivo, como siempre, cada vez que aceleró en el último tercio llevó peligro al área rival.

Miguel Merentiel, autor del 2-0.

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Ingresaron:

Williams Alarcón: Sin calificación. Ingresó a los 37 minutos, pero se lesionó en el arranque de la segunda etapa, se retiró en llanto con molestias en la rodilla derecha.

Alan Velasco (7): Entró por el lesionado Alarcón. Punzante desde el arranque, reivindicó su buen presente en Boca.

Adam Bareiro (6):Casi se reencuentra con el gol en la primera que tocó y en su debut en el ciclo Arruabarrena. Buen ingreso, solo le faltó el gol para coronar.

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Rodrigo Battaglia (5): Ordenado y prolijo cuando se incorporó al tándem del mediocampo xeneize.

Leonel Flores (7): Ingresó con ganas de demostrar y así lo hizo. Casi marca un golazo desde afuera del área. Al igual que Bareiro, solo le faltó el gol, y no fue por falta de intentos.