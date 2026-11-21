Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Xeneize en el partido ante el Galo por la final del torneo continental.

Álvaro Montero (6): nula participación del arquero en la primera mitad ante el poco peligro que generó el conjunto brasileño. Sin grandes problemas en el complemento, pese a que Atlético Mineiro tuvo más oportunidades.

Leandro Lozano (7): arrancó bien adelantado y generó peligro por la derecha. Muy enchufado en todo momento. Fue un dolor de cabeza para los defensores de Atlético Mineiro. Tapó a Lodi cuando pudo descontar a los 17 del segundo tiempo. Gran partido del uruguayo.

Leandro Lozano. (Foto: Getty).

Lautaro Di Lollo (6): no tuvo mucha participación en un comienzo por el poco peso ofensivo de Atlético Mineiro. Impresionante cabezazo al minuto 39 del primer tiempo, pero el arquero le negó el grito. En el segundo tiempo, el Galo intentó, pero el primer central respondió con personalidad en todo momento.

Facundo Herrera (8): intenso en el comienzo, anticipando bien. Muy bien en la distribución cuando hubo que saltar líneas. Impresionante intercepción sobre el final de la primera mitad en una única jugada de peligro del conjunto brasileño. Impresionante performance en el segundo tiempo, con mucha personalidad para afrontar los momentos calientes.

Facundo Herrera. (Foto: Getty).

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Lautaro Blanco (6): inicio con altibajos del lateral que tuvo un duro mano a mano con Cuello. Gran cierre en el primer ataque peligroso de Atlético Mineiro. Muy atento en la marca.

Santiago Ascacibar (7): participativo en el arranque, buscando siempre ser opción de pase. Interesante trabajo en la presión alta. Rompió el cero a los 15 minutos con un remate dentro del área. Se apagó un poco en la segunda mitad.

Santiago Ascacibar. (Foto: Getty).

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Leandro Paredes (6): fiel a su estilo, fue opción de pase siempre. Jugó simple e hizo lo que había que hacer en cada jugada. Muy bien ubicado siempre, bien en la marca, pero sin tanto contacto con la pelota, como es habitual en él. Se retiró a los 13 del complemento por una molestia física.

Leandro Paredes. (Foto: Getty).

Milton Delgado (7): poca intervención del mediocampista en el primer tiempo. Gran corte ante Cuello en una aproximación del Galo que pudo ser peligrosa. Mejoró considerablemente en el tramo final de la primera mitad. Gran inicio de complemento, con buenas decisiones de manera permanente.

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Tomás Aranda (6): tuvo bastante contacto con la pelota en un comienzo, con ciertas libertades en la posición, aunque principalmente empezando desde la derecha. Gran compromiso siempre, inclusive para ir al piso a recuperar pelotas. Fue reemplazado a los 18 del segundo tiempo. Buen regreso a las canchas tras una dura lesión.

Tomás Aranda. (Foto: Getty).

Sebastián Villa (8): muy picante desde el comienzo el colombiano, que se recostó en el sector izquierdo. Fue opción permanente en ataque, aunque a veces abusó de los centros al área. Excelente asistencia a Merentiel en el segundo de Boca. Lastimó a la defensa de Atlético Mineiro de comienzo a fin.

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Miguel Merentiel (6): tuvo el primero a los 3 minutos del primer tiempo, pero erró con el arco vacío. Muy poco fino con la pelota en los pies durante el primer tiempo. Tuvo el segundo de Boca en la última de la primera mitad, pero no decidió de la mejor manera. Todo cambió en la segunda mitad: en la primera que tuvo no dudó y marcó el segundo. Fue reemplazado a los 18 del complemento.

Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Ingresaron:

Tomás Belmonte (6): correcto ingreso del mediocampista central.

Enner Valencia (5): irregular ingreso del atacante ecuatoriano, que se lo notó algo lento. Tuvo el tercero de Boca, pero definió de mala manera.

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Alan Velasco (5): no tuvo mucho contacto con la pelota desde su ingreso.

Leonel Flores (-): insuficientes minutos en el campo de juego.