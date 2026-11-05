Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Millonario en el partido ante el Tiburón, por la Fecha 16 del certamen doméstico.

Santiago Beltrán (3): Sigue sin exponer la seguridad que mostró durante sus primeros partidos en el arco Millonario. En esta ocasión, no tuvo intervenciones vitales y se despachó con una salida en falso que derivó en un blooper y gol de Aldosivi, salvado por una posición adelantada.

Giovanni González (5): Voluntarioso y sacrificado. No evidenció errores groseros en la marca, pese a que tampoco contó con demasiado trabajo. Paralelamente, se mostró como una opción repetida en ataque, aunque no resolvió de buena forma la mayoría de sus excursiones.

Nicolás Otamendi (6,5): Una vez más y sin sobrarle demasiado, fue el hombre más seguro de la zaga central de River. Lidió con un delantero complicado como Vombergar y completó un saldo positivo en los duelos individuales. Bien en los anticipos.

Lautaro Rivero (4,5): Una actuación un tanto irregular. Por un lado, se mostró atento e imponiéndose en el juego aéreo. Sin embargo, paralelamente, cometió varios errores infantiles y no forzados que podrían haberle costado mucho más caro a su equipo.

Marcos Acuña (3): Otro partido decididamente para el olvido de un lateral izquierdo que no logra recuperar su mejor nivel. Absolutamente impreciso, regalando pelotas fáciles en zonas delicadas y no pudiendo gravitar con sus proyecciones ofensivas.

Tobías Andrada (4): Más allá de alguna que otra pincelada característica de su innegable calidad, no fue constante y no logró imponerse en ninguna faceta del juego. Le costó pesar en la contención y por momentos se mostró displicente con el balón.

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Santiago Espíndola (6,5): Interesante debut del juvenil, que se plantó de una forma muy segura en la mitad de la cancha, sin pesarle la responsabilidad y exponiendo mucho carácter. No tuvo complicaciones en el marcaje y distribuyó el esférico de forma acertada.

Espíndola tiene la pelota ante la marca de García. (Foto: Getty)

Tomás Galván (4): Discreta presentación del volante, que no se ocultó en ningún momento, pero que erró mucho más de lo que acertó, tanto en las decisiones como también en las ejecuciones. No logró asociarse con claridad y regaló pelotas fáciles.

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Thiago Almada (3): Deambuló por el campo de juego sin poder reflejar su clase y la fuerte inversión que hizo River en sus servicios. Displicente, impreciso e incluso generando algunos contragolpes de peligro para el rival. Un par de buenos tiros libres y no mucho más.

Ángel Correa (6,5): Siempre comprometido, como en todos y cada uno de sus partidos. De todas formas, venía completando uno de sus rendimientos más negativos desde que se puso la camiseta de River hasta que sentenció el cotejo con una buena definición.

Correa en una de sus intervenciones. (Foto: Prensa River)

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Lucas Beltrán (7): Realizó un incansable trabajo sucio durante todo el partido, retrocediendo, pivoteando, presionando y también descargando. Tuvo el gol en el primer tiempo con un buen remate y se cobró revancha en el segundo período, de penal y cortando con su sequía.

Ingresaron:

Sebastián Driussi (6): Comprometido desde su ingreso al campo de juego. Autor del tiro libre que derivó en el penal del primer gol.

Francisco Ortega (-): Pocos minutos en cancha, pero una escalada que derivó en el segundo tanto.

Lucas Silva (-): Esta vez, sin ningún tipo de complicaciones durante su estadía en la cancha.

Rafael Borré (-): Una vez más, más sactificio y voluntad que claridad en los últimos metros.

Mauro Arambarri (-): Entró en la agonía del espectáculo.