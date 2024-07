Cuando muchos pensaban que River iba a comprar un arquero recién cuando se fuera Franco Armani, el receso de invierno contó con la llegada de Jeremías Ledesma. El ex-Rosario Central puso la firma en el Millonario aún con el campeón del mundo en el plantel. Tras su debut, dejó en claro con qué objetivos arribó a Núñez.

Una vez finalizado el amistoso contra Millonarios en el Monumental, el oriundo de Pergamino declaró: “Franco es un gran arquero que tiene muchísima historia acá en River. Vine porque para mí era un desafío y a mí me gustan los desafíos. Por eso la decisión de llegar acá”.

Luego, advirtió que llega decidido a pelear un puesto: “La verdad no sé si piensan en una transición. Franco tiene una espalda muy grande en River, ganó muchísimo y tiene una carrera que es súper importante. Yo vengo acá a competir por un lugar“.

“Si hay una transición o no, no lo sé, no sé lo que han hablado con él. Yo vengo a aportar mi parte al grupo. Sé que Franco ha sumado y ha dejado huella en la historia de este club”, afirmó.

Y agregó: “No sé si es más grande el arco de River, todavía no lo conozco. Yo creo que con el correr del tiempo y con lo que me puedan ayudar los chicos, lo aprenderé. Somos un buen grupo de trabajo”.

El contrato de Jeremías Ledesma en River

El arquero de 31 años firmó contrato por cuatro años y medio. Para quedarse con la totalidad de su ficha, River desembolsó 2.6 millones de euros y se fijo una suma de 500 mil extra por el cumplimiento de una serie de objetivos.