El pasado domingo llegó a su final la Copa América 2024. Argentina derrotó 1 a 0 a Colombia y se quedó con el certamen continental por decimosexta vez en su historia. River tuvo una importante presencia en el duelo definitorio con diez futbolistas con pasado en el club -siete en la Albiceleste y tres en el combinado cafetero- y además sumó a dos jugadores del actual plantel: Franco Armani y Miguel Ángel Borja.

Descanso para ambos

Tras el cierre de la Copa América, River decidió darles descanso a Franco Armani y Miguel Ángel Borja. El mismo será por un periodo de cuatro días, por lo que el viernes se sumarían a los entrenamientos con el resto del grupo. Allí se verán las caras por primera vez -al menos siendo compañeros- con los refuerzos que trajo el club en sus puestos: Jeremías Ledesma para el arco y Adam Bareiro para la ofensiva. Cabe recordar que el Pulpo y el ex arquero de Cádiz compartieron alguna que otra convocatoria en la Selección Argentina.

Miguel Borja anotó un gol en la Copa América. (Foto: IMAGO).

¿Estarán frente a Lanús?

River retomará la actividad oficial el próximo domingo 21 de julio ante Lanús en el Estadio Monumental a partir de las 15 horas. Si bien es muy pronto para saber qué equipo pondrá Demichelis en cancha, la realidad es que nada impide que Franco Armani y Miguel Ángel Borja jueguen desde el arranque, sobre todo el arquero que no tuvo participación en ninguno de los seis partidos y por ende no sufrió desgaste alguno. Borja sumó minutos, aunque no presentó molestias físicas, por lo que estará a disposición del entrenador.

¿Qué se le viene a River en julio?

Luego de los amistosos de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, el Millonario retomará la actividad oficial el próximo domingo ante Lanús. Pero será una semana cargada de fútbol ya que el miércoles 24 viajará a Mendoza para jugar contra Godoy Cruz y el próximo domingo se medirá ante Sarmiento de Junín en el Monumental por la octava jornada de la Liga Profesional. Ya en agosto llegarán los duelos ante Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores, que iniciarán en Córdoba y finalizarán en el Estadio Monumental.