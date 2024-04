Nacho Fernández se convirtió en uno de los principales señalados por el hincha de River. El rendimiento del experimentado mediocampistas en los últimos partidos no convence y las críticas en las redes son cada vez más. En ese contexto, el jugador tomó una decisión.

Luego de su última presentación ante Deportivo Táchira, el cerebro recibió muchos cuestionamientos en su cuenta personal. Debido a esto, el ex-Gimnasia optó por limitar los comentarios en su Instagram para que solo puedan escribirle las personas que él sigue.

De esta manera, ningún hincha de River podrá comentar los posteos de Nacho hasta que él vuelva a abrir las respuestas. Mientras tantos, los debates sobre si debe seguir siendo titular o si tiene que esperar en el banco de suplentes continúan en las redes sociales.

Qué dijo Demichelis de la titularidad de Nacho Fernández

Consultado por el armado de la alineación inicial, Demichelis fue claro a la hora de explicar por qué eligió a Fernández: “La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Necesitás personalidad, inteligencia, líderes. Nacho es uno de ellos, que nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores”.

“Veníamos de dos derrotas. No era fácil para cualquiera salir a jugar. Los partidos de Libertadores hay que saber jugarlos. Suelen ser largos. Cuando Echeverri entró, entró bien y me quedo con eso. Quizás desde el arranque no hubiera tenido el partido que tuvo, pero es hipotético”, argumentó el estratega.

El próximo partido de River en la Libertadores

Con la tranquilidad de haber asegurado los primeros tres puntos, el equipo de Martín Demichelis ahora se enfoca en el segundo compromiso por el torneo internacional. Será el próximo jueves 11 de abril en el Estadio Más Monumental ante Nacional de Montevideo.