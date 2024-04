Nacho Fernández está lejos de mostrar su mejor versión con la camiseta de River, pero Martín Demichelis sigue confiando en él. El mediocampista fue titular en la victoria ante Deportivo Táchira y fue reemplazado a los 67′ por Claudio Echeverri. El 26 no convenció con su rendimiento, pero el entrenador lo bancó en conferencia de prensa.

Consultado por el armado de la alineación inicial, Micho fue claro a la hora de explicar por qué eligió a Fernández: “La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Necesitás personalidad, inteligencia, líderes. Nacho es uno de ellos, que nos ayuda en un montón de detalles que nos hacen mejores”.

“Veníamos de dos derrotas. No era fácil para cualquiera salir a jugar. Los partidos de Libertadores hay que saber jugarlos. Suelen ser largos. Cuando Echeverri entró, entró bien y me quedo con eso. Quizás desde el arranque no hubiera tenido el partido que tuvo, pero es hipotético”, argumentó el estratega.

Por qué Echeverri fue suplente

“Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga a 11 jugadores van a protestar por quién no jugó, por quién estuvo en el banco, por quién no entró”, comenzó diciendo el entrenador para explicar por qué mandó a la joya al banco.

Luego, Demichelis profundizó en lo táctico para dejar en claro por qué tomó esa decisión: “Nosotros teníamos planificado retroceder o replegar cuando el rival tenía la pelota en 4-4-2. Entonces ahí a Echeverri no es conveniente ponerlo al lado de un 5 y tampoco por afuera“.

El próximo partido de River en la Libertadores

Con la tranquilidad de haber asegurado los primeros tres puntos, el Millonario ahora se enfoca en el segundo compromiso por el torneo internacional. Será el próximo jueves 11 de abril en el Estadio Más Monumental ante Nacional de Montevideo.