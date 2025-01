La fuerte denuncia de Ángel Cappa por el descenso de River y el rol de J.J. López y Daniel Passarella

El 26 de junio del 2011, River vivió uno de los días más duros de su historia ya que perdió la Promoción contra Belgrano de Córdoba por un global de 3 a 1 (derrota 2 a 0 en la ida y empate 1 a 1 en la vuelta), y de esta manera descendió a la Primera B Nacional.

Ángel Cappa, uno de los entrenadores que tuvo el Millonario en una de las campañas previas a la del descenso, habló en una entrevista con la página web de El Gráfico, y allí hizo una fuerte denuncia. Además, se refirió a los roles de J.J López, el entrenador que perdió la categoría, y a Daniel Passarella, el presidente en ese entonces.

“Esto son suposiciones, pero yo creo que a River lo mandaron al descenso. En partidos claves los arbitrajes fueron contrarios, hay muchos, inclusive el último con Belgrano”, comentó Cappa afirmando que el club de Núñez fue perjudicado por los fallos arbitrales.

“En otra cancha también jugaba Olimpo y si perdía River se salvaba, pero fue alevoso y empataron. Me acuerdo de un fallo en Mendoza con Godoy Cruz, un golazo de Funes Mori sobre la hora y lo anularon. Ese árbitro no dirigió más, eso fue una cosa insólita, no vio nada y cobró igual, además no fue mano”, continuó al respecto. Además, recordó un penal de Chiqui Pérez a Caruso en la Promoción que no fue pitado.

El rol de J.J López y Passarella en el descenso de River

“Passarella no se fue al descenso. Cuando estuvimos J.J López y yo lo mismo. En esos dos campeonatos River salió sexto, lo que no pudo fue levantar lo anterior”, aseguró Cappa respecto al trabajo que hizo el presidente del club en ese momento, y al suyo junto al de J.J López.

“Passarella tomó una decisión que había que tomar. Jamás se metió, ni siquiera una sugerencia, inclusive en concentraciones que compartimos. Vos nombrás Passarella y me pasa con los grandes jugadores que no los puedo sacar de mi idea de futbolistas, pienso en eso. Fueron muy grandes para que yo opine otra cosa”, continuó destacando al Kaiser.

Y cerró con un lamento: “Passarella no tiene nada que ver, había una mochila muy grande y no fue culpa nuestra. En la final de Madrid yo estaba con la gente de River y estuvo todo bien, pero que J.J López y Passarella no puedan ir es una injusticia tremenda, fueron dos grandes, deberían tener el cariño de toda la gente”.

El mal momento que pasó River durante su estadía

“River estaba pasando un momento muy especial y tenía jugadores muy jóvenes. Los veteranos eran Almeyda y Ortega nomás. En otras circunstancias, yo hubiera continuado en River. En 18 partidos salí quinto, perdimos cinco partidos, pero era todo muy apremiante y con los jóvenes allí es diferente. Muchos me dicen que en Huracán también teníamos pibes, pero es distinto, la camiseta de River tiene otra presión”, contó Cappa sobre el mal momento económico que pasó el Millonario.

Y sumó: “Lo que pasó es que River no podía comprar los jugadores que después compró. Había varios en carpeta que finalmente no pudieron llegar: Bolatti, Andrés D´Alessandro, Camoranesi, Trezeguet… peleábamos el campeonato. Estoy hablando de jugadores de mucha experiencia, si la cosa estaba complicada lo podían aguantar tranquilamente”.

