En su visita al Gigante de Arroyito, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, River, que comenzó ganando con gol de Esequiel Barco y sufrió la expulsión de Enzo Pérez, perdió 3 a 1 contra Rosario Central, que lo dio vuelta gracias a los tantos de Martínez Dupuy, González Pirez en contra y Campaz.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos ante el Canalla, así como también palpitó lo que, tanto en esta Copa de la Liga, como en las finales que tiene para disputar.

“Creo que está claro lo que fue el desarrollo del partido. Hicimos unos grandísimos 44 minutos, pero los tiempos duran 45, y Central que no había tirado ni un tiro al arco, ya que lo dominamos e hicimos uno de los mejores primeros tiempos de visitante, nos empató injustamente. Después en el segundo tiempo creo que no arrancamos ni bien como en el primer tiempo, ni mal tampoco”, comenzó en su análisis.

Y agregó: “Nos ponemos en desventaja a través de un córner y minutos después nos expulsan a un jugador. A partir de ahí se desvirtuó el partido. Creo que fuimos mucho para delante para lograr el empate, pero el rival con la jerarquía que tiene arriba fue efectivo dentro de sus pocas situaciones que tuvieron y en el segundo tiempo nos superaron”.

Por último, sumó: “El rival nos hizo sentir la superioridad numérica con su jerarquía, pero nosotros vamos a seguir trabajando con humildad y armonía. Le dije a los chicos en la semana luego de perder con Huracán: creo que hay formas de perder en el fútbol y no nos tiene que marear que un equipo nos llegue y dos haga dos goles. El desarrollo del partido pasado nos tenía que dar tranquilidad porque fuimos lo que solemos ser. El juego se decide por acciones, nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, hoy sin habernos tirado un tiro al arco en el minuto 45 nos hacen el 1 a 1 y luego nos hacemos un gol en contra”.

La decisión de mantener a Simón y Casco como titulares

A pesar del bajo nivel que mostraron los laterales en la derrota contra Huracán, el entrenador los mantuvo en este partido, y en conferencia habló al respecto: “Por decisiones tácticas, no sé qué se habló en la semana entre ustedes. Seguro pidieron que cambie los centrales, los laterales, los volantes. A mí me gusta cambiar en el funcionamiento y no hacer 4 o 5 cambios tras la derrota. Quedó demostrado que hicimos un gran primer tiempo, pero no lo sostuvimos. Hoy decidí por Casco y Santiago y la idea es que hasta el final del campeonato seamos competitivos”.

Borja puede meterse para el partido contra Instituto

“Fue una decisión táctica (por la titularidad de Rondón), creo que habíamos hecho un buen partido, grandísimos primeros 25 minutos contra Huracán. Salomón y Miguel tienen un gran presente. Hablé hace varias semanas atrás porque quiero que los dos compitan hasta el 22 de diciembre. Cuando Salomón vuelva de la Selección, en la que vuelve atrasado en los entrenamientos, puede ser que si Miguel entrene bien se gane el lugar para jugar con Instituto”, tiró.

Los amistosos en la fecha FIFA

Debido al parate por al fecha FIFA, el Millonario jugará dos amistosos, contra Independiente Rivadavia de Mendoza y Colo Colo de Chile. Sobre esto, destacó: “Estos amistosos nos vienen muy bien para esos jugadores que tienen menos minutos y necesitan competencia. Claro está que es difícil que los que jueguen 90 minutos en Chile puedan jugar en Mendoza. Llevaremos un plantel acorde para afrontarlos con seriedad a estos amistosos”.

El sistema táctico

“Creo que a lo largo de este año desde que estoy en la institución probamos diferentes variantes. A veces no por tener la mayor cantidad de atacantes posibles podes atacar mejor. Creo que lo de los 5 volantes nos da la posibilidad de sentirnos cómodos a la hora de presionar. Lo importante es poder controlar y manejar el mayor tiempo el partido”, dijo sobre el sistema táctico que viene utilizando.