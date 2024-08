Rayados de Monterrey confirmó la contratación de Martín Demichelis como su nuevo entrenador, a solo dos semanas de su despedida de River con victoria 1-0 sobre Sarmiento por la Liga Profesional. En el anuncio oficial que hizo el club, se destacó tanto su formación europea como los títulos que consiguió al frente del Millonario.

Sin embargo, parte de la prensa mexicana apuntó contra la contratación del director técnico argentino por entender que pone de manifiesto que en el equipo regio no existe un plan de intenciones integral, sino más bien una apuesta favorecida por la urgencia que existía por parte de la directiva de cerrar cuanto antes al reemplazante de Fernando Ortíz.

“Siempre hay que dar el beneficio de la duda y dejarlo trabajar. Yo sinceramente, revisando algunos datos, no encuentro fundamentos. Por algo regresa Gallardo a River. Tiene escuela alemana, pero no le fue bien. Yo no sé qué es lo que busca Monterrey, qué estilo quiere”, expresó en el programa La Última Palabra el exfutbolista Rafael Márquez Lugo.

El entrenador Yayo De La Torre, por su parte, explicó que la directiva de Rayados basó su elección en los buenos números que refleja la estadística de Martín Demichelis en River, también en los tres títulos obtenidos, pero resaltó que no se profundizó ese análisis: “La estadística nunca ha sido un problema para Monterrey. Vucetich tuvo muy buenos números, también los tenía Tano Ortiz. Va más allá”, señaló.

Rayados confirmó la contratación de Demichelis.

También el periodista Rubén Rodríguez, quien cubrió el día a día de la Selección Mexicana que conducía Tata Martino a lo largo del Mundial de Rusia, planteó interrogantes sobre lo oportuna de la contratación del exentrenador de River: “Como jugador tiene un palmarés importante, fue seleccionado, pero como entrenador… Yo no he visto a un equipo tan confundido como Rayados. No saben lo que quieren. No saben si quieren ganar títulos, si quieren jugar bien, si quieren apostar a la cantera, si hay un proyecto institucional. Han perdido absolutamente todo”, remarcó.

Monterrey, ¿una picadora de técnicos?

Rubén Rodríguez destacó que en los últimos cinco años Rayados de Monterrey ha contratado a entrenadores de gran renombres y terminado de manera abrupta el vínculo con todos ellos. “El problema va mucho más endémico. Cuántos técnicos ha echado esta institución en los últimos cinco años. Y todos importantes. Vucetich, Vasco (Aguirre), Tano Ortiz… No hay una directiva clara sobre lo que se quiere para el equipo”, dijo.

Así anunció Monterrey la contratación de Demichelis

Poniendo énfasis en su formación europea, Rayados de Monterrey comunicó desde sus redes sociales oficiales la contratación del exentrenador de River. “Tras formarse en Europa, tanto en España como en el Bayern Munich, y luego de ser multicampeón como director técnico en el River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto para Martín Demichelis como director técnico de Rayados. ¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, Martín! ¡A rayar tu historia en azul y blanco!”, expresó el anuncio.