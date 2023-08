Si bien la salida de Lucas Beltrán rumbo a la Fiorentina abrió nuevas oportunidades en la ofensiva de River, por rendimientos anteriores es Miguel Borja quien está llamado a sumar más minutos de juego que el pasado torneo y no Salomón Rondón, quien parece no haber terminado de adaptarse al fútbol argentino.

El hecho de que el equipo que conduce Martín Demichelis ya no tenga por delante ni Copa Libertadores ni Copa Argentina, hará que las rotaciones sean mucho menores y no dará tantas oportunidades a un plantel que pese a concretar algunas salidas sigue siendo demasiado numeroso.

En ese sentido, el entrenador de la Selección de Venezuela Fernando Batista reconoció que nota la preocupación de Salomón Rondón por su presente, debido a la falta de continuidad que para nada lo favorece pensando también en el inicio de las Eliminatorias de CONMEBOL en septiembre.

“Todavía no ha podido demostrar lo que es. Yo lo he hablado con él, le decía que el fútbol argentino no es fácil. Él viene de la Premier y quizás pensó que se le podía hacer más fácil. Pero el Mundo River no espera”, comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

“Él es un jugador que profesionalmente es excelente, quiere mejorar constantemente. Eso lo va a ayudar. El de la tribuna, cuando el delantero no hace gol, no está conforme. Él a nosotros en Selección nos rinde muchísimo. Ojalá pueda acomodarse en River y darle el gol”, agregó.

Y concluyó: “Él está preocupado como todo jugador que no juega. Ansioso por querer revertir esos minutos que actualmente no tiene. Lamentablemente para él Lucas Beltrán hizo un semestre excelente y no ha podido jugar. Pero lo más importante es que él sabe que no está bien. Cuando nace de ahí, tiene todo para mejorar”.

¿Cuántos partidos jugó Salomón Rondón en River?

Salomón Rondón participó de 21 partidos desde su llegada a River, incluyendo Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores. Solo fue titular en 8 de esos encuentros, siempre por Liga Profesional. Hasta la fecha, solo lleva convertidos 4 goles.

¿Cuándo debuta River en la Copa de la Liga?

El debut del equipo que conduce Martín Demichelis en la Copa de la Liga será este domingo desde las 21.00, visitando a Argentinos Juniors en La Paternal.