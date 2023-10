Surgen muchas preguntas cuando se habla de lo que puede ser el River 2024 y, si bien varios futbolistas se irán del club, también buscarán retener algunas piezas clave. Hay jugadores que Martín Demichelis considera fundamentales en su estructura y es por eso que son prioridad.

Según informó el periodista Miguel Hoffmann en Radio Continental, el objetivo es abrochar la continuidad de dos piezas clave como Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz. “Salvo una oferta IMPOSIBLE de rechazar, son PRIORIDAD ABSOLUTA que sigan en el 2024”, explicó el corresponsal.

Por supuesto, no alcanzará con mantener a las figuras de este plantel, porque se esperan salidas y el Millonario volverá a competir internacionalmente. Seguramente, la cantidad de jugadores que lleguen dependerán de los que se vayan, pero la idea es que la renovación sea con el chileno y el uruguayo dentro del club.

Paulo Díaz, buscado desde España

El chileno, de un grandísimo presente en Núñez, está siendo mirado desde LaLiga de España. El Real Betis, que también compite en la UEFA Europa League, puso los ojos en el marcador central del Millonario y parece que es cuestión de tiempo para que hagan una oferta.

La cotización del futbolista de 29 años es de 4 millones de dólares (según Transfermarkt) y su contrato se vence el 31 de diciembre del próximo año. A estar atentos…

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada en 2019, Díaz ya lleva 129 partidos jugados con la camiseta de River. Su ciclo lleva 6 goles, 2 asistencias, 26 tarjetas amarillas recibidas y 2 rojas. Tanto con Gallardo como con Demichelis, supo ser una pieza clave por su fortaleza defensiva y también por su buen pie.

Los números de De La Cruz en River

El uruguayo tiene 208 encuentros disputados con la banda roja, con un saldo de 36 goles, 40 asistencias, 40 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. Se trata de otro hombre fundamental en el funcionamiento del Millonario, importante por su despliegue y su creación de juego.

El contrato del volante charrúa se termina en diciembre de 2025, pero siempre está latente la posibilidad de emigrar. En el último mercado de pases estuvo muy cerca y lograron retenerlo. Ahora buscarán que continúe.

Los que pueden irse de River en diciembre

Por otra parte, los que sí podrían estar transitando sus últimos tiempos en el club son Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Matías Suárez.

De todos estos solo Pírez y Pérez tienen buenas posibilidades de seguir, aunque no sea facil. La opción de compra por el central es muy baja (200 mil dólares), pero su titularidad con Demichelis no está garantizada. El capitán en tanto, tiene una oferta sobre la mesa para renovar, pero dependerá de si él desea continuar o no.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El Millonario no tuvo acción en la fecha FIFA y es por eso que volverá a competir recién este jueves. Por la novena fecha de la zona A de la Copa de la Liga, el equipo de Demichelis visitará a Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes. Dicho compromiso comenzará a las 18:30.