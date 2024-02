Los hinchas de River, en su mayoría, no están contentos con el nivel que ha mostrado Manuel Lanzini, quien regresó de Europa tras quedar en libertad de acción por no renovar con West Ham. A pesar de su jerarquía, no logró desequilibrar, ni convertir goles y, como si fuese poco, se lesionó.

Ahora está tratando de ponerse a tono para llegar al Superclásico del próximo domingo, donde el Millonario deberá visitar a La Bombonera para enfrentar a Boca. Pero más allá de lo que ocurra en Brandsen 805, el futuro del ex mediocampista de Al-Jazira podría estar lejos del barrio porteño de Núñez.

Durante las últimas horas, el periodista Sebastián Srur afirmó en Radio Continental que Lanzini tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2024, que así está registrado en la Asociación del Fútbol Argentino, pero que en junio puede romper la unión de forma unilateral.

El cronista también aseveró que el mediocampista ofensivo de 31 años podría marcharse si es que recibe una propuesta formal que lo seduzca. Incluso, sostuvo que si se mantiene después de mitad de año, en River ya saben que Manuel Lanzini se irá una vez que concluya el año porque tiene el deseo de regresar a Europa por una cuestión familiar y no deportiva.

Las estadísticas de Manuel Lanzini desde que volvió a River

En su tercera etapa como jugador de River, el volante ofensivo de 31 años disputó un total de 16 partidos, en los que no anotó goles ni aportó asistencias. Además, se consagró campeón del Trofeo de Campeones.

Manuel Lanzini habló sobre su renovación de contrato en River

Al ser consultado sobre su situación contractual, Manuel Lanzini destacó que “todavía no pensé si voy a renovar, estoy muy contento, disfrutando el mundo River”. ¿Seguirá?