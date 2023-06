El mercado de pases está por comenzar y desde Brasil pusieron manos a la obra para llevarse a una de las principales figuras de River en el último tiempo. Jorge Sampaoli, DT de Flamengo, pidió a Nicolás De La Cruz como refuerzo estelar para el segundo semestre del 2023 y las negociaciones entre los representantes del uruguayo y la dirigencia del Mengao llegaron a su fin, poniéndose de acuerdo con los números del contrato.

Ahora llegará el turno de negociar entre clubes, por lo que el club de Río de Janeiro ya envió una propuesta formal para comenzar a sellar la llegada del volante charrúa al Brasileirao. Sin embargo, el plan del Millonario va por otra senda y ya le hizo saber al Flamengo su postura acerca de una potencial venta de Nicolás De La Cruz.

Tal como lo informó el periodista Javier Gil Navarro durante la transmisión oficial del River – Fluminense, la dirigencia de La Banda decidió priorizar su intento de clasificación a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 para dilatar su respuesta definitiva a una oferta cuyas cifras no trascendieron. No obstante, el Millonario planteó dos escenarios cruciales.

Navarro adelanta que, si River avanza de fase en la Copa, no negociarán la salida de De La Cruz bajo ningún punto de vista y tienen la intención de conservarlo para próximas rondas. Caso contrario (eliminación), desde Núñez no pondrán trabas para cumplirle la promesa al uruguayo de ser transferido si es que llega una buena oferta por el 50% de la ficha que posee la institución. Prácticamente el futuro del charrúa depende de lo que suceda ante The Strongest a fin de mes.