La pretemporada de River Plate en Estados Unidos ya forma parte de la historia. El conjunto Millonario empató 1-1 con Rayados de Monterrey en su primer amistoso formal y posteriormente doblegó a Tuzos de Pachuca por 1-0 en su segunda presentación. Un balance que dejó bastante conforme al cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis.

Como consecuencia de ello, todos los cañones de River se enfocaron directamente en el comienzo de la temporada. Así las cosas, este domingo, los de Núñez pondrán primera marcha en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol: por la primera fecha se encontrarán frente a frente con Argentinos Juniors en el Estadio Monumental.

Sin embargo, no todo luce alentador para River. Es que, mientras sigue sin anunciar refuerzos, algo que impacienta cada vez más a todos y cada uno de los hinchas, se siguen acumulando las bajas por diversos motivos. Sin ir más lejos, ya son nada más ni nada menos que siete los nombres propios que no estarán a disposición para la primera fecha.

Por empezar, hay tres futbolistas que fueron citados para disputar el Torneo Preolímpico Sub-23 que se desarrolla en territorio venezolano y que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de Claudio Echeverri y Pablo Solari -citados por Argentina- y de Sebastián Boselli -convocado por Uruguay-.

Pero, paralelamente, hay cuatro jugadores que no llegarán para este fin de semana como consecuencia de sus diversos inconvenientes físicos. El que se encuentra en medio de un panorama más severo es Gonzalo Martínez, quien estará durante un largo tiempo sin poder ver acción como consecuencia de una rotura de ligamentos cruzados.

A su vez, hay dos elementos que terminaron averiados en los mencionados partidos de pretemporada. Contra Monterrey, quien sufrió una luxofractura en un dedo de la mano fue Santiago Simón. Posteriormente, frente a Pachuca, Manuel Lanzini padeció un desgarro. Otras dos bajas sensibles para Demichelis, que suma dolores de cabeza.

¿Hay más? Claro que sí. El séptimo en discordia no es otro que Milton Casco, quien no se lesionó durante la pretemporada pero que se encuentra en la recta final de su recuperación después de haberse operado. Es un hecho ineludible que el experimentado lateral no estará contra Argentinos: se espera que retorne para la tercera fecha.

Leiva, casi recuperado

En contrapartida, Tobías Leiva, que se retiró llorando del amistoso ante Pachuca, solamente presentó un traumatismo y podría llegar al duelo ante el Bicho.

El debut de River en la Copa de la Liga

Por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibirá a Argentinos el próximo domingo 28 de enero a las 19 horas.