Después de clasificarse primero en la zona A, River deberá enfrentar en los cuartos de final a Boca, que terminó cuarto en la zona B. Ambos se medirán este fin de semana por un lugar entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga. A pocos días de este compromiso, dos jugadores clave del Millonario están en duda: Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja.

El goleador del equipo en lo que va del 2023 se perdió el último partido contra Instituto debido a una sobrecarga muscular. La seguidilla de partidos le pasó factura al delantero. Sin embargo, luego de someterse a estudios médicos, se confirmó que el 9 no tiene lesión. Llegaría sin problemas al domingo.

Quien encendió todas las alarmas fue el defensor, el mejor defensor de River. El chileno no salió a jugar el segundo tiempo en Alta Córdoba (lo reemplazó Zabala) por molestias en su rodilla izquierda. Todo indica que, si el rival no era Boca, podía llegar a descansar el fin de semana. Probablemente no será el caso.

Qué dijo Demichelis de la lesión de Paulo Díaz

Consultado por el marcador central en la conferencia de prensa, el DT fue claro: “Paulo empezó a sentir pastosa su rodilla izquierda. Es uno de los que no paró en lo que va del año. Prefirió levantar la mano y no salir a jugar el segundo tiempo al 50%”.

Además, destacó el buen ingreso de Zabala: “Entró en una circunstancia muy difícil. Ya había jugado bien contra Huracán, me enorgullece porque trabaja muy bien“.

Borja y Colidio, ¿la dupla para cuartos?

Miguel Borja estará en condiciones de jugar por cuartos de final el próximo fin de semana y Facundo Colidio se alzó con su triplete de este lunes como el gran candidato a ser su dupla en ataque. Esto llevará a Martín Demichelis a prescindir de Pablo Solari o Claudio Echeverri en relación a los titulares que presentó ante Instituto. ¿El autor del gol en el último Superclásico sale del equipo?