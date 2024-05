Por la tercera fecha de la Liga Profesional, River Plate cortó su arranque ideal con derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal. El Bicho se impuso por la mínima con el golazo de Alan Lescano en la primera parte.

Fue una tarde complicada para los dirigidos por Martín Demichelis, que tuvieron apenas un remate dentro de los tres palos, recién en el final del trámite. Tras el partido, Leandro González Pírez se mostró enojado por la actuación de los árbitros y por el estado del campo de juego.

“Fue un partido trabado en dónde ellos encontraron ese gol y no pasó más nada. El resultado pudo haber sido un empate tranquilamente“, analizó en caliente el defensor del Millonario.

Y luego expuso las complicaciones que enfrentaron los de Núñez: “Son canchas difíciles, canchas chicas, dónde el pasto está seco, dónde se hace difícil jugar, dónde los árbitros tampoco colaboran mucho para que el juego sea fluido. Es algo que a nosotros nos perjudica un montón. Hay que seguir, no queda otra que seguir laburando“.

“Cualquier chiquita o cualquier roce cortaba el juego. Sabemos que pasa esto cuando salimos a jugar fuera de casa. Me voy caliente porque te vas con un sabor amargo dónde no se quiere jugar el fútbol. Dónde los árbitros prefieren sacarse la responsabilidad de encima. Después poder ganar o perder y eso va más allá. Me parece que cuando no dejan jugar es lo que más bronca te da“, continuó el zaguero, cuyo equipo cometió 27 faltas contra 12 de Argentinos Juniors.

El siguiente compromiso del Millonario será el jueves 30 de mayo ante Deportivo Táchira en el Más Monumental. Será por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.