Luego de que Facundo Colidio haya rechazado al Toluca y a Boca, quienes ofertaron por él, acordó un contrato de palabra con River para llegar en este mismo mercado de pases. Uno que, si bien lleva varios días, aún no termina de concretarse.

Ante este panorama; en el que River todavía no le mandó una oferta al Inter de Milán por el delantero ex Tigre, varios fueron los rumores sobre lo que pasaría con el acuerdo. Sin embargo, según se conoció en las últimas horas, el mismo no correría peligro.

Según la información de Sebastián Srur, desde River habrían tomado la determinación de pausar las negociaciones y no enviar una oferta por el jugador hasta que el equipo de Martín Demichelis sea oficialmente campeón de la Liga Profesional.

Enterados de esto y del contrato de palabra que existe entre River y Colidio, en el Inter aguardan por una oferta de 5 millones de euros por el 100% del jugador para las primeras horas del lunes y así terminar con los detalles de la venta.

Vale destacar que, para que River sea campeón en este fin de semana, Talleres no debería ganar el próximo viernes ante Huracán o, si el equipo cordobés lo logra, sumar al menos un punto ante Estudiantes para que ya sea inalcanzable.

Tabla de posiciones del Torneo LPF 2023

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 River Plate 54 24 17 3 4 42 15 +27 2 Talleres (C) 45 24 13 6 5 38 20 +18 3 San Lorenzo 43 24 11 10 3 22 9 +13 4 Lanus 41 24 11 8 5 33 23 +10 5 Def y Justicia 40 24 11 7 6 31 19 +12 6 Estudiantes (LP) 39 24 10 9 5 27 19 +8 7 Rosario Central 39 24 10 9 5 32 25 +7

¿Qué le queda a River y Talleres?