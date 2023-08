Entre todas las cuestiones que tiene que replantearse River (dicho por el propio DT), en la agenda seguramente está resolver la situación de los jugadores que terminan contrato en diciembre. En total, son 5 los futbolistas que ya pueden negociar para irse a otro club con el pase en su poder. Muchos de ellos, con futuro incierto.

De todos los que integran la lista, el más importante es Enzo Pérez. El mediocampista venía negociando para renovar su vínculo, pero hace varias semanas que no hay novedades. De hecho, hasta hubo rumores de que el jugador había decidido no continuar después del 31 de diciembre. El capitán todavía no se pronunció al respecto.

Siguiendo con los históricos, tenemos el caso de Jonatan Maidana. El defensor quedo muy relegado en la consideración luego de algunos partidos en los que no cumplió con las expectativas. Con 37 años, el zaguero tiene más chances de no renovar que de continuiar. Habrá que ver qué decide hacer con su carrera.

Los tres casos restantes son distintos, pero están marcados por las lesiones. Por un lado está Bruno Zuculini, el único miembro que no está a la par del grupo por una rotura de ligamentos. Otro es Matías Suárez, ya está bien de sus problemas en la rodilla pero suma pocos minutos. El restante es Emanuel Mammana, también afectado por sinovitis. ¿Cómo se resolverá el futuro de todos?