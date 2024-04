El 26 de junio de 2011 quedará marcado en la historia del fútbol argentino. Aquella tarde invernal se enfrentaron River y Belgrano por la revancha de la Promoción y la historia es conocida: el partido terminó 1 a 1 -y como la ida había sido 2 a 0 a favor del Pirata- el club de Núñez bajó a Segunda División por primera vez en su historia. El árbitro del duelo en el Monumental fue Sergio Pezzotta, su actuación fue muy mala e incidió en el resultado.

Por aquellos años, Guillermo Marconi era un hombre fuerte del arbitraje. Tiempo atrás había creado uno de los sindicatos del arbitraje -SADRA- y en diálogo con De una con Niembro reveló detalles sobre un pedido que le hizo Julio Grondona, quien por entonces presidía la AFA: “Una sola vez Grondona me pidió algo. River y el descenso de River. Lo dirigían dos árbitros míos. Pitana y Pezzotta. Julio (Grondona) no me pidió algo puntual, pero me dijo: “Mira Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto”.

¿Una llamada de la Quinta de Olivos?

“Me llamó el desde la Quinta de Olivos y me manifestó esto, que había mucha preocupación, que si River se iba al descenso se incendiaba el país”, afirmó Marconi. Cabe recordar que en junio de 2011 el país era presidido por Cristina Fernández de Kirchner y en ese año había elecciones presidenciales, las cuales ganó ella misma por amplio margen.

El polémico penal no cobrado

A los 25 minutos del primer tiempo, cuando River lo ganaba 1 a 0, Chiqui Pérez le cometió un claro penal a Leandro Caruso, el cual fue ignorado por Sergio Pezzota. Marconi así lo recuerda: “En ese partido, me llama en el entretiempo, yo estaba con mi mujer, en el segundo partido, y me dice: ´¿Por qué no cobró ese penal a favor de River? Fue penal´. ´Mire Julio, si no lo cobró es porque no fue´. Me respondió ´No, Guillermo, pero esto nos mata´. Estaba con mi mujer. Le dije que veamos lo que pasaba en el segundo tiempo”.

La compensación de Pezzotta

En la segunda mitad, River tuvo un penal que no fue -otro grosero error de Pezzotta- pero Pavone lo falló. Marconi cerró su relato recordando esa jugada: “En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio un penal que no fue, que terminó malográndolo el que pateó. Ahí se fue al descenso River. Fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no le pude cumplir”.

El relato de Guillermo Marconi