Desde el primer momento en que pisó el River Camp, Jeremías Ledesma dejó en claro que llegaba para pelear por el puesto con Franco Armani. Sin embargo, durante la presentación oficial de los refuerzos que abrochó El Millonario, demostró que esa competencia tendrá en el respeto, la admiración y el compañerismo sus principales fundamentos.

No tardó el exarquero del Cádiz español en hacérselo saber al que viene de celebrar un nuevo título con la Selección Argentina, porque le dio la bienvenida en redes sociales y porque también lo respaldó en pleno diálogo con la prensa, cuando sintió que una pregunta buscaba dejar no muy bien parado a su nuevo compañero de puesto.

“Mucho se habló a la hora de incorporar un arquero que se buscaba uno que atajara penales, se vio en la Copa América y en el Mundial la importancia que tuvo el Dibu Martínez… ¿Cómo te llevás con esa instancia?”, le preguntaron a Ledesma. Rápido de reflejos, contestó: “Entiendo un poco tu pregunta y por dónde va… y no sé si me agrada mucho”.

Hecha la aclaración, el ex Cádiz y Rosario Central señaló: “En los penales no solo el arquero estudia al delantero o al que vaya a patear, el delantero también estudia al arquero. También hay porcentajes y no siempre se dan a favor. Hoy en los penales no existe el factor suerte, porque hay análisis de videos. Llegado el momento, se ve y se juega una probabilidad”.

Y agregó: “En cuanto a mí, tuve una buena performance en los penales de la Copa Argentina que ganamos con Rosario Central, pero en España me patearon 30 penales y atajé cuatro nomas. No hay solo un estudio del delantero, ahora se estudia al arquero. Hoy en día el fútbol se ajusta en detalles”.

La bienvenida de Ledesma a Franco Armani

Desde su cuenta de X, Jeremías Ledesma reposteó la publicación con la que River recibió de regreso a los entrenamientos a Franco Armani y se encargó él también de saludarlo con las mejores intenciones. “Bienvenido, Franco”, le escribió a quien será su competidor.

Ledesma y el desafío de defender el arco de River

Aunque Jeremías Ledesma bromeó al aclarar que todos los arcos del mundo tienen la misma medida, se refirió a la presión extra que conlleva pararse bajo los tres palos de un equipo de tanta magnitud como River y dejó otro mensaje sobre la manera en que quiere asumir tanto la responsabilidad como la competencia.

“Evidentemente hay arcos que conllevan más presión que otros, por magnitud de historia, de gente. Cuando antes dije que era un desafío, iba por ese lado. Dicen que el arco de River es el más grande del mundo, entonces es ese mi desafío. Sentir y estar en ese arco. La competencia siempre va a ser sana y cada uno de los que estamos acá está compitiendo por un lugar. Y cuanto más competencia haya, más nivel va a haber en un equipo”, destacó.