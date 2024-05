Buen triunfo de River el sábado contra Belgrano de Córdoba en el Monumental, la casa que se volvió un a fortaleza con Martín Demichelis. Una victoria por 3 a 0 que deja al Millonario como puntero de la Liga Profesional y como el único equipo grande con puntaje perfecto en el torneo cuando van apenas dos fechas.

La victoria sirvió además para la confirmación de que el lateral derecho del equipo debe ser Agustín Sant’anna. El ex Defensa y Justicia llegó como refuerzo en este mercado de pases y en un principio no tenía demasiado lugar, incluso había perdido consideración después del Superclásico por la fase regular de la Copa de la Liga. Pero, ahora está en su mejor versión y es una gran noticia.

Lo mismo con el Diablito Echeverri, cada vez más asentado como titular y pieza clave del equipo, que ahora sumó una cuota goleadora, siempre necesaria para jugadores de su estilo. Y la versión también mejorada de Miguel Borja, que esta vez no anotó, pero fue la figura del equipo jugando afuera del área, tocando y mostrándose muy participativo.

En conferencia de prensa, después de que por segundo partido consecutivo Martín Demichelis fuese aplaudido por los hinchas en la previa, el DT declaró: “Cuando hay una buena sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil”. Ojo, que quede claro: el hincha de River se contagia de lo que manifiesta el equipo adentro del campo de juego. Las reacciones, sean aplausos o silbidos, en la tribuna dependen de lo que se muestra en la cancha.

Ahora, será una semana especial para el Millonario porque no hay Copa Libertadores, pero sí Copa Argentina. A no descuidarse ahí tampoco. Será el miércoles contra Temperley, equipo de la B Nacional, y no será fácil.

El objetivo, antes del parate, sera avanzar en Copa Argentina, seguir afianzándose en la Liga Profesional y, obviamente, ganarle a Deportivo Táchira en la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores para intentar ser el mejor puntero del certamen. A seguir así.