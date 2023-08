Lucas Beltrán se despidió de River: "Me hubiese gustado..."

La derrota por penales ante Inter de Porto Alegre en la definición de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores marcó el último partido de Lucas Beltrán como futbolista de River y este mismo viernes el delantero emprende el rumbo a Italia para finiquitar los detalles de su incorporación como flamante refuerzo de Fiorentina.

Habiendo logrado coronarse campeón en la Liga Profesional, siendo una de las grandes figuras y el goleador del equipo que conduce Martín Demichelis, el sinsabor con el que deja el Millonario sin dudas está ligado a una eliminación prematura en el certamen continental.

En relación a esos dos momentos, Beltrán expresó las sensaciones de su despedida: “Estoy un poco golpeado por la eliminación. El vestuario quedó muy triste porque para nosotros era muy importante pasar de fase como marca la historia de la institución. Ahora seguramente los chicos lo harán de la mejor manera, porque tenemos un excelente plantel, con excelentes personas”, comenzó diciendo ante un grupo de periodistas que fueron a su encuentro.

Y agregó: “No me pude despedir muy bien de los chicos todavía, tampoco de la gente. Me hubiese gustado poder despedirme en el Monumental. Esto es así, pasa todo muy rápido así que me despediré de los chicos como pueda”.

El mensaje de Beltrán para los hinchas de River

El delantero quiso dejar un mensaje para los hinchas de River antes de partir rumbo a Italia: “Agradecerles por el apoyo que tuvieron tanto hacia mí como hacia todo el plantel. Eso se agradece de por vida y estoy seguro que van a seguir haciéndolo con mis compañeros”.

Dybala había recomendado a Beltrán para Roma

Lucas Beltrán reconoció que mantuvo comunicación con Paulo Dybala y que este lo había recomendado como fichaje para la Roma, negociación que finamente no prosperó. “No se dieron algunas cosas. La Fiorentina estuvo muy interesada todo el tiempo y el proyecto que tienen es muy bueno. Me quedé con eso”, manifestó.

¿Cuánto pagó Fiorentina por Beltrán?

Aunque fueron muchos los equipos europeos interesados en el fichaje de Lucas Beltrán, Fiorentina tomó ventaja de todos ellos y aseguró el arribo del delantero comprometiéndose a pagar a River más de 25 millones de euros si se tienen en cuenta también los bonus por objetivos.