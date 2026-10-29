Di Carlo explicó por qué River votó en contra del nuevo formato del fútbol argentino: “Es un cambio cosmético”

El presidente del Millonario habló con la prensa desde su vehículo y detalló las razones que lo llevaron a oponerse al nuevo rumbo de la Liga Profesional.

River Plate fue el único club que se opuso al nuevo formato del fútbol argentino. Ante la imposibilidad de Estudiantes de La Plata (el otro equipo enfrentado con la AFA) de ejercer su voto, solamente el Millonario pudo dejar asentada su disconformidad.

Esta postura de River no llamó la atención, pero de todas formas el presidente –Stefano Di Carlo– atendió a la prensa para explicar los motivos por los que el club de Núñez decidió votar en contra.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético. Genera una leve mejora, que de hecho es increíble por qué no fue así desde hace tres años, pero que más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, detalló el presidente de River en diálogo con la prensa.

Acto seguido, desmintió algunas versiones que habían circulado: “Tampoco se ha planteado del lado de River lo de los 10 descensos directos y todo eso que se dijo. Obviamente hay que construir un camino junto a Estudiantes, presentamos un documento para hacer algo gradual, para ir a un formato más normal”.

"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS" ⚪🔴



A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo.



🗣️"Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo… pic.twitter.com/Fn9f1GD7Ws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Di Carlo y la posibilidad de que River sea perjudicado en el Superclásico

“Entendemos la preocupación del hincha de River respecto a los arbitrajes, pero nosotros creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad en relación a ese tema y en la transparencia que debe tener el partido y la competencia en general está puesta en el presidente de la AFA”, sentenció Di Carlo.

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Al ser consultado por la ‘guardia alta’, el presidente de River respondió: “Nosotros estamos en una situación de ‘guardia alta’ hace más de una década. No es nuevo, sabemos cómo administrarlo y lo que tiene que acompañar es el fútbol de River”.

“Por eso hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en los mercados de pases, mejorando cada vez más el primer equipo y lo que tenemos para poder defendernos desde lo que es el fútbol de River, como ha sido siempre”, completó.

River no acudirá a la conferencia de prensa del Superclásico

Este jueves se confirmó que el conjunto Millonario no enviará a ningún futbolista a la tradicional conferencia de prensa previa al Superclásico contra Boca. Una determinación que vuelve a dejar clara la postura de River ante la AFA.