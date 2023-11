El entrenamiento de martes en River terminó con una mala noticia: se lesionó Gonzalo Martínez. El Pity, que no sumó minutos en la caída ante Rosario Central, no pudo completar la práctica en Ezeiza. De esta manera, no podrá jugar ante Colo-Colo y tampoco contra Independiente Rivadavia.

El primer diagnóstico es el de una una distensión en el sóleo derecho, sufrido cuando los futbolistas se entrenaban en el River Camp. De mínima, se pierde los amistosos, pero su evolución determinará si podrá cerrar la zona A de la Copa de la Liga ante Instituto.

Una lesión inoportuna

Un problema físico que cae en un buen momento personal del Pity, que venía en plena levantada y cada vez más adaptado al ritmo del equipo. Sin ir más lejos, ante Huracán había anotado el primer gol desde su regreso con un buen remate de tiro libre. Una baja sensible.

Ante Rosario Central, Martín Demichelis agotó los 5 cambios y no utilizó al ex-Al Nassr. La idea del cuerpo técnico era darle muchos minutos en alguno de los dos partidos de exhibición, pero no podrá ser. Si no llega a la última fecha, reaparecerá en el inicio de los playoffs.

Las otras opciones que tiene Demichelis en el puesto

Está claro que el entrenador tiene apellidos de sobra para el lugar que deja Martínez. De hecho, en la alineación titular aparecen primero nombres como el de Esequiel Barco, Manu Lanzini, Nacho Fernández y Nicolás De La Cruz.

En la caída en el Gigante de Arroyito, cuando el entrenador intentó meter mano en la mitad de la cancha, prefirió poner a Rodrigo Aliendro (de otras características) y a un hombre más ofensivo como Pablo Solari.

Los números del Pity Martínez en River

Gonzalo Martínez lleva 168 partidos disputados con la camiseta de River. Hasta el momento, acumula 36 goles y 34 asistencias con la banda roja.

Los amistosos que jugará River

Este miércoles, el Millonario visitará a Colo-Colo (transmisión exclusiva de Star+) en Concepción a las 20 horas. Dos días más tarde, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, los de Martín Demichelis se verán las caras contra el recién ascendido Independiente Rivadavia.