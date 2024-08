En el marco del partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga Profesional, en el regreso de Marcelo Gallardo al Estadio Más Monumental, River y Huracán empataron 1 a 1, gracias a los goles de Claudio Echeverri y Rodrigo Echeverría.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos, y además palpitó el duelo contra Talleres de Córdoba por Copa Libertadores.

El análisis del partido

“Creo que fue una semana bastante dinámica, de muchos cambios, con lo que eso significa. Tenemos muchos partidos en poco tiempo por jugar. Intentamos mostrar una dinámica diferente a la que el equipo venía haciendo. Creo que jugamos con un muy buen equipo, que sabe lo que quiere y que en esos primeros 20 o 25 minutos intentamos imponer lo nuestro y ahí se vio lo mejor nuestro, con una disposición a ser un equipo que estuviera cerca, agresivo, que intentaba recuperar rápido la pelota y atacar tras la recuperación”, comenzó explicando su idea del partido.

“Hicimos el gol, pudimos hacer el segundo y ahí empezamos a bajar. Empezamos a ser imprecisos producto del rival que nos llevó a eso, porque estaba bien agrupado y preparado para salir rápido de contragolpe. Fue un partido que el rival tuvo sus posibilidades de ganarlo, nos enfrentamos con un buen Huracán”, siguió con autocrítica.

Y cerró: “Está bueno que haya pasado esto porque nos prepara para el partido de Copa, en el que tenemos que llevar a una mayor cantidad de minutos el esfuerzo que hicimos hoy y jugar un buen partido que nos dé la posibilidad de definir en casa. Hay muchas emociones también, le quiero agradecer a la gente por el cariño y por como alentaron al equipo, que cuando estaba necesitado ellos estaban apoyando. Este empate no nos tiene que bajar la ilusión, tenemos que prepararnos para lo que viene”.

Marcelo Gallardo en su regreso a River.

La emoción de volver al Monumental

“Tengo muchas emociones encontradas con esta última semana que viví, entonces fueron muchísimas imágenes que me pasaron por la cabeza, mucho desde lo sentimental que me une con esta institución. Fue mi primer partido con el estadio a pleno y la gente que acompaña de una manera especial, mi familia estuvo movilizada también. Intenté sobrellevarlo de la mejor manera, no es fácil cuando tenes esa emoción a flor de piel, pero uno lo intenta llevar sin desenfocarse de que el equipo responda de la mejor manera”, dijo sobre su regreso al Más Monumental tras 20 meses.

El partido contra Talleres

“En estos días vamos a definir como se recuperan los jugadores que pensamos que son lo mejor para este partido y ahí tomar la decisión de tomar la mejor decisión posible”, comentó el entrenador sobre la planificación para el encuentro contra Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y sumó respecto a la ausencia de Borja: “Sin Borja perdemos goles, por algo venia siendo de los jugadores con mayor goleo en la actualidad. Está claro que Miguel le daba goles y no lo pudimos tener, y lo vamos a padecer. Adam mostró buenas cosas hoy y se esforzó, lo hizo bien. El equipo tiene que responder ante la falta de jugadores importantes”.

El mercado de pases

“Lo de Meza se trabó cuando estaba todo encaminado y el jugador estaba para viajar, pero su equipo decidió esperar. Uno a veces no entiende los motivos, pero ante eso no podemos hacer nada, tenemos la intención de que el jugador pueda llegar en las próximas 24 horas para ver si todo lo que estaba acordado puede terminar de definirse. Hasta ahora tenemos eso. No depende de nosotros”, explicó con respecto a la posible llegada de Meza.

Y afirmó que podrían darse salidas: “Es prematuro hablar del mercado de pases porque llevo una semana con ellos y necesito observarlos un poco más para sacar conclusiones. A algunos ya los conozco, a otros los estoy conociendo. Vamos a tratar que el armado del plantel sea lo más homogéneo posible y trabajar con ellos”.