En el Más Monumental, con un doblete de Miguel Ángel Borja, River lo dio vuelta y venció a Rosario Central por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, en la que el Millonario se encuentra en puestos de clasificación a los cuartos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el goleador y figura del elenco comandado por Martín Demichelis, Miguel Borja, habló con la transmisión de ESPN Premium, en donde se refirió a lo que fue el desarrollo del partido y también confesó una indicación que le dio su entrenador para marcar el doblete.

“Es por la confianza que me da el entrenador. Me decía que me quede en el área y alargue a los centrales que se iban a generar los espacios. Es lo que intenté hacer, muchas veces no toco la pelota, me gustaría salir y tocarla un poco más. Son decisiones que tengo que respetar, hoy lo que me dijo tuvo resultado”, comentó sobre esta orden que le dio Demichelis.

Por otro lado, hizo un análisis del partido: “Se pudo ganar y le pude aportar al equipo. Sabíamos que dependíamos de nosotros y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Este es un equipo que se está acostumbrando a dar vuelta resultados y es muy importante. Lo que se vio hoy fue muy bonito”.

Y cerró: “Teníamos un rival fuerte enfrente, muchas veces se enfocan solo en River, pero los equipos vienen a jugarse una final. Sabemos que ellos son unos de los últimos campeones del fútbol argentino, tienen un plantel muy bueno. Se encontraron con un gol en la primera llegada que tuvieron e hicieron un buen primer tiempo. En el segundo tiempo salimos a buscarlo con más jugadores de ataque y sacamos un buen resultado”.

Gracias a este doblete, el delantero colombiano superó a Maravilla Martínez como el máximo goleador del certamen, ya que llegó a los 12 tantos en 13 encuentros disputados. Cabe destacar que esta es una marca histórica, debido a que es la primera vez que el máximo anotador del torneo supera los 11 goles.

Los números de Miguel Borja en River

Desde su llegada al Millonario a mediados del 2022, el Colibrí disputó un total de 75 partidos, en los que anotó 34 goles y aportó 4 asistencias. Además, se consagró campeón de dos títulos a nivel local.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Borja en River?

El vínculo del colombiano con el Millonario tiene extensión hasta el 31 de diciembre del 2025.