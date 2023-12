Hace exactamente un año, Gonzalo Montiel se convertía en héroe e ídolo de todos y cada uno de los habitantes de la República Argentina. Es que el nacido en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, se hizo cargo del último penal contra Francia en la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y lo ejecutó con mucha clase para desatar la locura total.

Sin embargo, un años después, el presente del polifuncional defensor surgido de las divisiones inferiores de River Plate no es el mejor. Tras perder terreno de forma clara, progresiva y contundente en Sevilla, Montiel fue cedido a préstamo a Nottingham Forest, combinado que milita en la Premier League de Inglaterra. Y allí tampoco encontró su lugar en el mundo.

En el Reino Unido, el lateral derecho de 26 años de edad no es ni por asomo una prioridad y tiene minutos de forma aislada. Por ende, en Sevilla están bastante disgustados y el préstamo se interrumpiría antes de tiempo. Pero, a su vez, es prácticamente un hecho que Montiel tampoco contará con el rodaje esperado en su potencial regreso a Andalucía.

En medio de ese panorama, en el conjunto Millonario comenzaron a ilusionarse de forma imponente con el regreso de un jugador que supo ser muy importante durante la era de Marcelo Gallardo como director técnico. Es que, justamente, en River están necesitando el desembarco de un lateral derecho, zona del campo de juego que tiene muy debilitada.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Qatar brindó declaraciones al respecto y destrozó por completo la esperanza de los hinchas de River. ¿De qué manera? Indicando que todavía no es el momento de pegar la vuelta al club de sus amores, algo que sí se contemplará más adelante.

“Todavía no es el momento de volver. Estoy en Nottingham Forest entrenando, cuando me toque tengo que estar preparado. Pero en algún momento me gustaría volver a River”, comenzó exteriorizando Montiel en declaraciones brindadas a ‘D Sports’. Como consecuencia de ello, en el Millonario tendrán que pensar en otras opciones.

“Es un momento complicado pero sigo entrenando, luchándola y cuando me toque tengo que tener la cabeza firme”, completó Montiel sobre su delicada situación en un equipo que se encuentra decimoséptimo en la presente temporada de la máxima categoría del fútbol de Inglaterra, luchando para no descender.

¿Qué había dicho Brito al respecto?

“No hay duda de que nos encantaría tener a Montiel acá pero hay que ser respetuoso y no generar ilusiones de cosas que no se pueden materializar. Hoy no se puedo pero el día que se pueda haremos todos los esfuerzos. River tiene una gran situación económica hoy y somos conscientes del nivel que tiene Montiel. No hay nada cierto al respecto”, había señalado el presidente de River.

Los números de Montiel en Inglaterra

Gonzalo Montiel acumula solamente cinco presentaciones de carácter oficial con la camiseta de Nottingham Forest.