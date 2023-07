No jugó nunca con Demichelis y lo llenó de elogios igual: "Me dio su apoyo"

Desde su llegada al banco de suplentes de River Plate, Martín Demichelis apostó por muchísimos futbolistas, algunos de ellos ya consagrados y otros tantos que recién están dando sus primeros pasos. Así fue como fue construyendo el título en la Liga Profesional.

Sin embargo, paralelamente, el reemplazante de Marcelo Gallardo tomó la drástica determinación de no darles minutos a otros nombres propios que no fueron de su agrado. Uno de ellos es Agustín Fontana, delantero que no fue tenido en cuenta hasta acá.

De todos modos, Demichelis tuvo un gesto de grandeza y permitió que el exjugador de Banfield y Defensa y Justicia sea parte del plantel profesional, por lo que también es considerado uno de los campeones del certamen doméstico. Y él lo reconoce.

“Tranquilamente yo podría estar entrenando solo pero desde un principio Martín Demichelis me dio su apoyo, me dejó entrenar con el grupo y eso para mí fue muy importante”, comenzó exteriorizando el atacante de 27 años de edad en diálogo con La Página Millonaria.

“En su momento se hacía muy difícil entrenar solo pero con el apoyo de los chicos y del cuerpo técnico se hizo fácil. Ahora estoy esperando a ver qué se puede dar. Por el momento son algunos sondeos, nada firme. Cuando termine el torneo veré cuál es la mejor opción”, completó Fontana.