El marcador central chileno jurará la bandera argentina y de esta manera el ex Athletic Bilbao se acerca al Millonario.

A primera hora de este jueves, Bolavip anunció en exclusiva que Matías Patanian, vicepresidente y encargado del fútbol de River, se reunió en Madrid con el agente de Iker Muniain para negociar el posible arribo del español al Millonario. El vice del club de Núñez también mantuvo en la capital española una reunión con gente del Real Madrid por Franco Mastantuono, la joya de Inferiores que interesa en el Merengue.

Para que lo de Muniain se pueda dar es muy importante que se libere un cupo extranjero y eso no será por medio de una venta, sino porque Paulo Díaz -quien reside en Argentina ininterrumpidamente desde hace cinco años- obtuvo la ciudadanía y este mismo jueves jurará la bandera, por lo que ya no ocupará un cupo. Eso es fundamental para avanzar a fondo por el ex futbolista de Athletic Bilbao, quien ya manifestó su deseo de jugar en River, club al que sigue hace años.

¿Cómo quedaría el cupo extranjero en caso que llegue Muniain?

La AFA permite que los planteles argentinos tengan seis futbolistas extranjeros, aunque solamente cinco de ellos pueden firmar planilla. Actualmente, el Millonario cuenta con cinco futbolistas que ocupan cupo: Agustín Sant´Anna, Sebastián Boselli, Nicolás Fonseca, Miguel Borja y Adam Bareiro, pero este último está pronto a recibir la ciudadanía argentina, por lo cual permitiría que Muniain pueda jugar sin problemas en el Millonario, ya que en caso que lleguen serían solamente cinco los jugadores que utilicen el cupo extranjero.

Iker Muniain se acerca a River. (Foto: IMAGO).

¿Y los cambios en la lista de la Libertadores?

Otro tema que tendrá que tener en cuenta Martín Demichelis, en caso que llegue Iker Muniain es determinar quiénes serán los cinco refuerzos que se sumen a la lista de la Copa Libertadores de cara a los octavos de final. El regreso de Felipe Peña y las contrataciones de Ledesma, Gattoni, Carboni, Bareiro, Gómez, sumado al posible arribo de Muniain da como resultado siete refuerzos.

La Conmebol permite cinco modificaciones en la lista de buena fe de la Libertadores antes de los octavos de final, luego se abre nuevamente la posibilidad de realizar modificaciones antes de los cuartos. En el caso de River, se estima que los que quedarían afuera de los octavos serían Franco Carboni -en caso que no se venda Enzo Díaz– e Iker Muniain, quien llegaría sin pretemporada. Ambos ingresarían de cara a los cuartos, siempre y cuando los de Demichelis superen a Talleres.