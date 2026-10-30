Con Aníbal Moreno casi descartado, el entrenador del Millonario apostaría por una joven promesa para ocupar el puesto de volante central.

River se juega mucho ante Boca. El próximo domingo, a partir de las 15 horas, el Millonario enfrentará al rival de toda la vida en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los de Núñez no tienen margen de error y necesitan imperiosamente los tres puntos para no perder terreno en su zona del torneo local, pero también quiere escalar posiciones en la Tabla Anual, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Las bajas por lesión fueron moneda corriente en este 2026 para River. Actualmente, Leonardo Ponzio no puede contar con Fausto Vera y todo indica que tampoco podrá hacerlo con Aníbal Moreno de cara al Superclásico, por lo que el puesto de volante central quedó algo tocado, aunque el entrenador ya encontró la solución: Lucas Silva.

Lucas Silva se desempeña como volante central habitualmente en Reserva, pero ya tuvo su estreno en Primera División de la mano de Eduardo Coudet. El pasado domingo ante Racing debió ingresar a los 16 minutos del primer tiempo en lugar de Moreno y lo hizo muy bien, por lo que todo indica que será el mediocampista central que jugará desde el inicio en La Bombonera.

La probable formación de River vs. Boca

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once que saldría desde el arranque para jugar contra Boca en La Bombonera está conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

River se prepara de cara al Superclásico. (Foto: Prensa River).

¿Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual?

River cuenta con 52 puntos y deberá ganar los dos partidos que le quedan. Por otro lado, debe esperar que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen seis puntos, que Vélez no saque más de tres y que Rosario Central no obtenga no más de dos. Con ese escenario, los de Ponzio quedarían al menos terceros, pero si Boca y Argentinos pierden sus dos partidos, los de Núñez se quedarían con la Anual, algo bastante improbable y utópico hoy en día.

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Ahora bien, si River saca 4 de los 6 puntos, el panorama ya es más complejo, pero no imposible. Para quedar en zona de clasificación a la Libertadores 2027, los de Núñez deben esperar que Rosario Central pierda los dos partidos, que Vélez como mucho saque un punto y que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen más de dos.

Se pueden liberar cupos

Suponiendo que River quede cuarto o quinto en la Tabla Anual, igualmente puede clasificar a la Copa Libertadores 2027. Eso se debe a que alguno de los equipos que queden arriba -hoy en día serían Boca, Argentinos y Rosario Central- ganen el Torneo Clausura y de esa manera liberarían un cupo para el cuarto de la Anual. Por otro lado, si Boca gana la Sudamericana, también liberará un cupo.

Las posiciones del Torneo Clausura

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