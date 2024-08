El mundo River se prepara para la presentación de Marcelo Gallardo. Desde que se anunció la salida de Martín Demichelis, la dirigencia del Millonario fue por el Muñeco y el DT más ganador de la historia del club no dudó en aceptar. Todavía no se hizo formal el anuncio ya que en esta semana se terminaron de definir todos los detalles y el próximo lunes, desde las 12 del mediodía, comenzará oficialmente la segunda etapa de Gallardo en el club que lo vio nacer.

Marcelo Gallardo firmará su contrato hasta diciembre de 2025. Son varias las razones por las que se eligió esa fecha, la primera y principal es porque Jorge Brito no ve con buenos ojos firmar contrato que exceda su gestión y es un hecho que el máximo mandatario terminará su presidencia una vez que finalice este mandato ya que por estatuto ya no se permiten reelecciones. Por otro lado, el Muñeco siempre entendió que a él no lo ata un contrato al club, y así fue a lo largo de sus ocho años y medio en su primera etapa. Siempre a fin de año él realiza un balance y después elige qué hacer.

Así anunció River el regreso de Gallardo. (Foto: @RiverPlate).

De más está decir que a fines de 2024 no habrá tal balance ya que al asumir en el mes de agosto, sin poder hacer pretemporada ni haber tenido la elección plena de los refuerzos, entonces sería ilógico que evalúe su futuro en menos de seis meses. Está claro que el primer River de Gallardo puro se verá recién en 2025 cuando él pueda elegir el plantel a su gusto y tenga tiempo para darle su identidad al equipo.

Los refuerzos que llegan con Gallardo

Si bien River se había movido en el mercado de pases de la mano de Martín Demichelis y habían repescado a Felipe Peña Biafore y concretado las llegadas de Jeremías Ledesma, Franco Carboni, Federico Gattone y Adam Bareiro, con el arribo del Muñeco habrá más caras nuevas en Núñez. Para los próximos días se esperan los anuncios formales de Germán Pezzella y Maximiliano Meza, además se ultiman detalles para la llegada de Fabricio Bustos.

¿Cuándo volverá a dirigir Marcelo Gallardo?

Marcelo Gallardo ya tiene fecha y hora confirmada para su regreso a Núñez de manera oficial. Tras lo que será su presentación oficial el próximo lunes en la terraza de la San Martín, trabajará con el plantel toda la semana a la espera de los refuerzos y su primer partido será el sábado 10 de agosto desde las 20.30 horas ante Huracán en el Monumental. Se espera un recibimiento especial para el Muñeco por parte de los hinchas.