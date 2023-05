Una vez que pasó el emotivo evento que organizó River para descubrir la estatua de Marcelo Gallardo, aparecieron muchas críticas de propios y ajenos. Esta vez fue el turno de Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, que expresó su disconformidad con la obra.

“Te voy a dar mi opinión como socio de River. Yo la estatua no la había visto y en el acto yo estaba de espaldas. Te aseguro que nos sacamos la foto y yo ni la ví. Cuando nos estamos yendo me dicen ‘¿vos viste la estatua?’. Cuando me muestran la foto dije ‘qué barbaridad'”, expresó D’Onofrio en TNT Sports.

Y agregó: “No estoy de acuerdo para nada. No hablé con los dirigentes, pero deben estar viendo cómo, de qué manera y en qué tiempo, realizarle alguna modificación, porque no hace a lo que es River”. “Cuando ví que era tapa de diario no lo podía creer”, cerró.

Carlos Trillo, impulsor de la estatua, también dio su punto de vista: “Puede no gustarte, pero me extraña que en 2023 la gente se enfoque en eso o que piense que eso es algo sexual. Yo soy muy respetuoso con eso, jamás haría algo para chicanear. Si no les gustó, se puede corregir”.