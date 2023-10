En los últimos meses, la Reserva de River Plate sufrió grandes irregularidades en cuanto al vuelo futbolístico y en torno a los resultados. Sin embargo, poco a poco, todo parece ir encaminándose para el combinado comandado tácticamente por Marcelo Escudero.

Sin ir más lejos, este miércoles, con el River Camp como testigo, el combinado Millonario se impuso por 2-0 frente a su par de Colón de Santa Fe, algo que lo acomodó un poco en la tabla de posiciones del Torneo Proyección 2023. Sí, tomó un poco de aire.

En medio de ese panorama, el equipo dirigido por Escudero contó con una figura realmente destacada. Alguien que, hasta hace poco tiempo, no muchos tenían en el radar. Se trata de Diego Guallama, un delantero nacido en la provincia de San Juan que viene rompiendo redes.

Guallama fue el autor de las dos anotaciones de la mencionada victoria sobre el Sabalero en Ezeiza y acumula nada más ni nada menos que tres goles en sus últimos dos encuentros con la Reserva de River. Números que, sin lugar a dudas, impactan a todos.

Cabe destacar que Guallama desembarcó en 2017 procedente de Alianza de San Juan: “Tuve la suerte de que en un partido me vieron los captadores de River y me ofrecieron una prueba en el club. Cuando me dijeron que había quedado, fue una de las mayores alegrías de mi vida”, señaló sobre su llegada al Millonario.

+ ¿Qué edad tiene Guallama?

Diego Guallama, nacido el 8 de enero de 2004, cuenta con apenas 19 años de edad.

+ ¿De qué juega Guallama?

El delantero sanjuanino mide 1,70 metros, pesa 68 kilos y se desempeña como delantero.