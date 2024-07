De forma constante, River Plate se encuentra formando a talentos juveniles que, el día de mañana, pueden llegar a ser importantes en el primer equipo y generar grandes ingresos económicos como lo hicieron recientemente perlas como Enzo Fernández y Julián Álvarez.

En ese contexto, en las últimas horas, una gran promesa de la institución del barrio porteño de Núñez estampó la firma en su primer contrato profesional. Se trata de Santiago Lencina, quien viene formando parte de la Reserva que dirige Marcelo Escudero.

Lencina dio el presente en las oficinas del Estadio Monumental, acompañado por el directivo Eduardo Barrionuevo. Así fue como firmó su primer contrato con el club, el cual se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Es decir, por dos años y medio.

Quién es Santiago Lencina

Santiago Lencina en acción.

Se trata de un volante de apenas 18 años de edad que nació el 4 de septiembre de 2005 en Corzuela, provincia de Chaco. Cuenta con muy buen manejo de pelota, por lo que hace las veces de mediocampista creativo en una Reserva donde se transformó en pilar.

Desembarcó en River a los 12 años después de participar de un torneo provincial junto con el club de su pueblo. Allí, los ojeadores de River quedaron impresionados con su talento y le propusieron viajar a Buenos Aires para realizar una prueba que terminó superando.

En el primer tramo de 2024, Lencina se ganó un lugar en la Reserva, donde viene teniendo una gran continuidad. Allí acumula 18 partidos jugados y 1360 minutos en cancha, con dos anotaciones en la pasada Copa Proyección y tres asistencias en el arranque de la Liga Proyección.

El momento de la firma.

“Me comprometí mucho más a marcar y recuperar la pelota y me di cuenta de que si no corría no podía jugar. Hoy no te podés parar ni un segundo. Para jugar en River hay que ser completo”, comenzó narrando el jugador poco antes de firmar su contrato.

“El Tapón Gordillo me decía que me parecía a Di María, que es un crack. Pero me gusta Nacho Fernández y tengo algunas cosas de él. Obvio que el mejor es Messi, pero miro mucho la Premier League y sigo a Bernardo Silva, Foden y Kevin De Bruyne, todos vuelan”, profundizó en diálogo con el canal oficial de River.