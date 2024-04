La derrota de River ante Huracán del pasado viernes dejó secuelas en el Millonario. Es cierto que fue la primera caída de 2024, pero más allá del resultado, lo preocupante fue el rendimiento -colectivo e individual- del equipo de Martín Demichelis. Pablo Solari comenzó en el banco de suplentes y saltó a la cancha en la segunda mitad.

El puntano fue quien creó más situaciones de gol y siempre buscó tener contacto con la pelota, pero resolvió mal en la gran mayoría de los casos e increíblemente se perdió un gol dentro del área chica. Lo que es valorable es la actitud del atacante que siempre intenta, busca y va al frente, pero lo que le falta es bajar un cambio y así podrá tomar mejores decisiones.

Caruso Lombardi analizó la conformación del plantel de River y le tiró un palito a Solari

“El único problema que tiene Demichelis es que no tiene cómo reemplazar a Borja. No tiene delanteros River. Los demás equipos tienen 3 o 4. Si River espera que Solari defina los partidos no lo va a hacer nunca porque no es buen definidor. Los goles que hace son todos raros, con segundo rebote o pegándole mal. Tiene a Colidio que hace goles, pero no es goleador”, afirmó Ricardo Caruso Lombardi en TN Deportivo.

El presente de Caruso

El polémico director técnico hace años que es analista en TN Deportivo, pero se presume que volverá al ruedo pronto. El último fin de semana estuvo en Uruguay viendo a Miramar Misiones, la Sociedad Anónima que se encuentra en el último puesto de la tabla del torneo uruguayo. En el país vecino indican que será Director Deportivo del equipo.

¿Y Agustín Ruberto?

Es extraño como quedo conformado el plantel de River, sobre todo en lo que respecta a la ofensiva. El único delantero de área es Miguel Borja, porque Agustín Ruberto dejó de estar en la consideración del entrenador, al menos por ahora, y todo indica que volverá a Reserva. Lo llamativo es que el colombiano no tiene un reemplazante natural ya que Facundo Colidio ya demostró que no se siente cómodo jugando como único punta, en cambio rinde mucho mejor cuando acompaña a un clásico número 9.

El apuntado para el próximo mercado de pases

River afrontará la recta final de la Copa de la Liga y también la fase de grupos de la Copa Libertadores con el plantel que tiene, pero todo indica que a mitad de año se reforzará en la ofensiva y el futbolista que gusta es Luciano Rodríguez, el uruguayo de Liverpool que ya fue el objetivo del club de Núñez en el último mercado de pases.