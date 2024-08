Después de seis años, River se encuentra frente a una chance única para volver a ser el máximo representante del fútbol sudamericano en el planeta. Es que aparte de tener su pasaje asegurado para el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025, con su triunfo sobre Talleres ya es uno de los ocho mejores de la Copa Libertadores 2024 (además, es el único elenco argentino en la competencia).

En ese mismo sentido, su boleto de los Cuartos de Final lo tiene marcado como el candidato para continuar camino a la instancia subsiguiente. El Millonario, sin dudas, se presenta como el favorito ante Colo Colo de Chile. Si bien, como dice el refrán, los partidos hay que jugarlos, llegará con el envión de la asunción de Marcelo Gallardo y con el plus de los refuerzos de categoría que arribaron recientemente, como: Germán Pezzella, Marcos Acuña y Maxi Meza.

En caso de avanzar, ahí se empieza a complicar un poco, porque River debería medirse al vencedor de Atlético Mineiro vs. Fluminense (en otras palabras, el que es catalogado como el ‘cuco’ de esta edición contra el vigente campeón de América). No obstante, tendrá el aliciente de cerrar la llave en el Estadio Monumental. Encima, la Final de la Copa Libertadores 2024 será en Buenos Aires el próximo 30 de noviembre, con lo que, en cierto punto, definiría como local (aunque Conmebol no solo mantiene al Estadio Monumental como alternativa).

De igual modo, está claro que el circuito no será tan fácil. Pero si las cuentas le dan como se describe anteriormente, el club de Núñez, si se consagra por quinta vez en su historia en la Copa Libertadores, volverá a ser el embajador de Conmebol en un nuevo certamen global, puesto que clasificará a la reformada Copa Intercontinental.

River volvería a jugar la Copa Intercontinental después de 28 años. La última fue en 1996 frente a Juventus.

Este torneo regresará anualmente al calendario futbolístico mundial desde este año. Será bajo un formato absolutamente distinto al que se aplicó entre 1960 y 2004. Es decir, no lo disputarán solo los campeones de América y de Europa, sino también los vencedores de las máximas competencias de clubes de cada confederación.

¿Cuál será el sistema de competencia de la Copa Intercontinental?

Si River gana la Copa Libertadores, deberá medirse al Pachuca, actual campeón de la Concacaf Champions Cup, a un solo duelo con localía a definir por la FIFA mediante sorteo. El que se quede con el triunfo, chocará en la Semifinal de la Copa Intercontinental el 14 de diciembre (sede a confirmar) contra el que avance de los cruces entre Al Ain de Emiratos Árabes (AFC Champions League), Al Ahly (Liga de Campeones de la CAF) y Auckland City (Liga de Campeones de la OFC).

Si supera esta instancia, el Millonario se enfrentará al Real Madrid (campeón de la Champions League) el 18 de diciembre en el mismo estadio de la Semi. Cabe aclarar que la FIFA determinó que el representante de la UEFA avance directamente a la Final.

¿Cuándo juega River frente a Colo Colo por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2024?

River, al eliminar a Talleres, y Colo Colo, que desplazó a Junior de Colombia, se medirán en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2024. La ida se llevará a cabo el 18 de septiembre en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile y la vuelta el 25 del mismo mes en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires.