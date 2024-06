El Estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como Monumental, es uno de los 21 recintos en los que se disputó una final de la Copa del Mundo. No obstante, la FIFA lo resaltó por encima del resto por el marco que aportó el 25 de junio de 1978 en la Final que albergó entre la Selección Argentina de César Luis Menotti y la Holanda de Ernst Happel.

El reconocimiento de la entidad fue mediante publicaciones en las cuentas oficiales de redes sociales de su museo ubicado en la ciudad de Zürich, Suiza. En las distintas plataformas se puede apreciar una descripción sobre una imagen de la cancha de River, antes de que se construyera la tribuna Almirante Brown alta (llamada Sívori desde 2005, en homenaje al futbolista que le dio al club el apodo de ‘Millonario’ por su transferencia a la Juventus en 1957).

”El Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, fue sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 1978. Argentina conquistó su primer título de la Copa del Mundo derrotando a Holanda 3-1 después de la prórroga. El estadio quedó envuelto en un mar de serpentinas creando una ‘tormenta de nieve’ en la celebración”, fueron las palabras del posteo.

Vale mencionar que el triunfo al que hace mención la FIFA (goles de Mario Alberto Kempes en dos ocasiones y de Daniel Bertoni, Dirk Nanninga había empatado transitoriamente), corresponde al primer título mundial del combinado albiceleste en su historia. Luego vendrían las consagraciones de México 1978 y de Qatar 2022.

Los partidos mundialistas que cobijó el Estadio Monumental

El Estadio Monumental fue el escenario de nueve partidos en la Copa del Mundo de Argentina 1978. Alemania (0) vs. Polonia (0) el 1/6, Argentina (2) vs. Hungría (1) el 2/6, Argentina (2) vs. Francia (1) el 6/6, Italia (1) vs. Argentina (0) 10/6, Alemania (0) vs. Italia (0) el 14/6, Italia (1) vs. Austria (0) el 18/6, Países Bajos (2) vs. Italia (1) el 21/6, Brasil (2) vs. Italia (1) el 24/6 y Argentina (3) vs. Holanda (1) el 25/6.

Todos los estadios en los que se jugaron finales de la Copa del Mundo

1930: Estadio Centenario, Montevideo

1934: Estadio Nacional, Roma.

1938: Olímpico de Colombes, París.

1950: Estadio Maracaná, Rio de Janeiro

1954: Wankdorfstadion, Berna.

1958: Estadio Rásunda, Estocolmo.

1962: Estadio Nacional, Santiago de Chile.

1966: Estadio de Wembley, Londres.

1970: Estadio Azteca, Ciudad de México.

1974: Estadio Olímpico de Munich.

1978: Estadio Monumental, Buenos Aires.

1982: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

1986: Estadio Azteca, Ciudad de México.

1990: Estadio Olímpico de Roma.

1994: Rose Bowl, Los Ángeles.

1998: Stade de France, París.

2002: Estadio Internacional de Yokohama.

2006: Estadio Olímpico de Berlín.

2010: Soccer City Stadium, Johannesburgo.

2014: Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

2018: Estadio Luzhniki, Moscú.

2022: Estadio Icónico de Lusail, Doha.