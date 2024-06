Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 21 de junio de 2024. Peligra la llegada de Adam Bareiro, cómo está el resto del mercado de pases, el regreso de Radamel Falcao García al Monumental tras quince años en el fútbol europeo. Además, la foto de los colombianos enloqueció a los hinchas y cuánto se terminan las vacaciones del plantel profesional.

AEK de Grecia quiere a Bareiro

Según informó Fabrizio Romano, AEK de Grecia le ofreció a San Lorenzo 4,5 millones de dólares por Adam Bareiro. Al atacante paraguayo le pusieron un contrato de cuatro años de duración sobre la mesa. Cabe recordar que River ofreció 1,5 millones de dólares, no cobrar 2 millones de dólares del Necaxa por Paradela -para que el Ciclón contrate a Giménez- y estaba en discusión un porcentaje del pase de Ferreira.

Adam Bareiro festejando un gol en San Lorenzo.

El mercado de pases de River

No solamente interesa Adam Bareiro en River, sino que hay una lista de futbolistas que fueron tanteados en los últimos días. El caso de Germán Pezzella se resolverá una vez que termine la Copa América. Por Valentín Gómez se sigue negociando tras realizar una oferta de 7 millones de dólares. El nombre de Fernández Mercau apareció sobre la mesa en caso que Enzo Díaz se vaya. Luciano Rodríguez no iría a Girona y por eso se puede llegar a reflotar lo de River. En lo que respecta a bajas: Martínez y Palavecino se van a México y habrá que ver qué sucede con Funes Mori, Kranevitter y Solari.

Falcao vuelve al Monumental

Tras más de quince años en el fútbol europeo, Radamel Falcao García Zárate regresó al fútbol sudamericano. Millonarios de Colombia anunció su contratación y el Tigre tendrá un estreno soñado con su nuevo equipo: ante River en el Monumental. El próximo 9 de julio, los de Demichelis recibirán a los colombianos en un partido amistoso y se espera una ovación para Falcao, quien dio sus primeros pasos en Primera con la camiseta del Millonario allá por 2005.

Radamel Falcao. (Foto: IMAGO).

Una foto que enloqueció a los hinchas

En la previa del debut de Colombia en la Copa América de Estados Unidos, River compartió una foto en sus redes sociales que fue furor en los hinchas. En la misma se puede ver a Juanfer Quintero, Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal y Miguel Ángel Borja. La publicación tuvo más de 20 mil me gusta en X -ex Twitter- y en los comentarios, muchos hinchas pedían que regresen a Núñez aquellos que no están.

Juanfer, Borré, Carrascal y Borja. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo empieza la pretemporada de River?

El plantel quedó licenciado tras la dura caída ante Deportivo Riestra del pasado 13 de junio. Muchos jugadores disfrutan de sus vacaciones y otros están en la Copa América. El regreso al trabajo será el 1 de julio en el Hotel Hilton de Pilar, allí se realizará el trabajo más duro de preparación y tanto el 9 como el 13 habrá amistosos en el Monumental, el primero ante Millonarios y el segundo contra Olimpia. La competición oficial retomará el fin de semana del 21 de julio por la sexta jornada de la Liga Profesional.