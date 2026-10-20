River hoy: amistoso ante Ferro, la lesión de Fausto Vera y más

Luego de la victoria ante Belgrano de Córdoba, River dio vuelta la página y ya se prepara para el enfrentamiento ante Racing, que se disputará el próximo domingo en el Monumental. En la previa de esto, se confirmó la lesión de Fausto Vera y un nuevo amistoso.

River jugará un amistoso ante Ferro

Para seguir con la misma dinámica que en las semanas anteriores, River volverá a jugar un amistoso en la semana con el fin de que los jugadores que sumaron pocos minutos ante Belgrano puedan seguir con ritmo de competencia para la recta final del semestre.

En esta oportunidad, el duelo será ante Ferro, y se llevará a cabo el próximo miércoles en el River Camp. El mismo será a puertas cerradas y no contará con transmisión para que los hinchas lo puedan seguir en vivo.

Lautaro Rivero cuenta con chances de ser titular

De cara al enfrentamiento ante Racing que se disputará en el Estadio Monumental, el entrenador de River, Leonardo Ponzio, deberá hacer un cambio obligado ya que no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

Como consecuencia de esto, quien tiene mayores chances de meterse en el equipo es Lautaro Rivero. El defensor central jugaría por la banda izquierda, por lo que Nicolás Otamendi pasará a ser el primer marcador, en lugar del ausente Martínez Quarta.

Fausto Vera se pierde el Superclásico

El pasado domingo por la noche, River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el Millonario se impuso con suma claridad y se acomodó en ambas tablas de posiciones. Sin embargo, también sufrió la lesión de Fausto Vera y se reveló la gravedad.

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Cabe recordar que había sido suplente ya que regresó a la titularidad Aníbal Moreno después de un largo periodo. En ese sentido, ingresó en el segundo tiempo por Tobías Andrada y apenas pudo jugar 14 minutos ya que tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular, que lo obligó a abandonar el campo de juego y salió por Juan Cruz Meza.

Demichelis reveló el consejo que le dio a River por Mastantuono

En el marco de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, RB Leipzig de Alemania visita a Real Madrid en el Santiago Bernabéu en búsqueda de sumar su segunda victoria en el certamen y así acercarse a los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Previo a este partido, el entrenador del elenco alemán, Martín Demichelis, habló en la conferencia de prensa protocolar, en la que no solo se refirió a su rival de turno, sino que también le dedicó unas palabras de elogios a Franco Mastantuono, quien pertenece al Merengue y se encuentra a préstamo en Fiorentina de Italia.