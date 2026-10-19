Se reveló la lesión de Fausto Vera y se perdería el Superclásico entre River y Boca: qué tiene

El mediocampista apenas pudo jugar 14 minutos ante Belgrano y los resultados de los estudios no fueron alentadores.

Este domingo por la noche, River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el Millonario se impuso con suma claridad y se acomodó en ambas tablas de posiciones. Sin embargo, también sufrió la lesión de Fausto Vera y se acaba de revelar la gravedad.

Cabe recordar que había sido suplente ya que regresó a la titularidad Aníbal Moreno después de un largo periodo. En ese sentido, ingresó en el segundo tiempo por Tobías Andrada y apenas pudo jugar 14 minutos ya que tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular, que lo obligó a abandonar el campo de juego y salió por Juan Cruz Meza.

Fausto Vera, mediocampista de River.

Lo cierto es que Fausto Vera sufrió un desgarro. En la contundente goleada frente a Belgrano de Córdoba, River perdió una pieza clave para la mitad de la cancha justo antes de la recta final. Tras someterse a los estudios pertinentes, los resultados arrojaron lesión en el isquiotibial de su pierna derecha y debe empezar su respectiva rehabilitación.

Así las cosas y según la información recolectada hasta el momento, afronta 3 semanas de recuperación aproximadamente, aunque debe seguirse de cerca su evolución para determinan su fecha exacta para volver a jugar oficialmente. En definitiva, Leonardo Ponzio no podrá contar con el volante central que utilizó a lo largo de los últimos encuentros.

Fausto Vera, mediocampista de River.

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Un dato importante a tener en cuenta es que es baja contra Racing y Boca, que son las próximas dos fechas del Millonario en el Torneo Clausura 2026. A raíz de la lesión muscular, el mediocampista se pierde los dos clásicos que podrían sentenciar la clasificación a competiciones internacionales mediante la Tabla Anual y la posición en el campeonato.

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