Las noticias que los hinchas de River no pueden dejar de leer este miércoles 24 de julio.

River tendrá rápida revancha tras no pasar del empate en su regreso a la competencia oficial el pasado domingo enfrentando a Lanús. Este miércoles, desde las 19.30, visitará a Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Mendoza, por la séptima fecha de la Liga Profesional.

Martín Demichelis propondría entre tres y cinco cambios en relación a la presentación anterior, con la posibilidad de que Miguel Borja y Adam Bareiro compartan el ataque, el regreso de Franco Armani para custodiar el arco y los ingresos de Matías Kranevitter e Ignacio Fernández.

La alineación de River para enfrentar a Godoy Cruz

Aunque el equipo todavía no está confirmado, Martín Demichelis dispondría saltar al terreno de juego del Estadio Malvinas Argentinas con Franco Armani; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro o Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Adam Bareiro o Facundo Colidio y Miguel Borja.

Ingresando desde el banco de suplentes, el delantero colombiano fue autor de los dos tantos del Millonario en la igualdad ante Lanús y recuperará este miércoles su lugar entre los titulares, con posibilidades concretas de integrar un doble nueve junto a Adam Bareiro, uno de los refuerzos estelares del equipo.

Armani vuelve a ser titular

Tras ceder el lugar a Jeremías Ledesma días después de reincorporarse a los entrenamientos luego de su participación en la Copa América con la Selección Argentina, Franco Armani volverá a ser el custodio del arco de River.

El pasado domingo, en el Monumental, el arquero fue homenajeado por el club y ovacionado por los hinchas, acompañado por su esposa y su hijo, previo al inicio del partido ante Lanús.

Mensaje de Nico González para ilusionar a los hinchas

Nicolás González asistió al Estadio Monumental el último domingo para presenciar el partido entre River y Lanús antes de emprender su regreso a Italia para reincorporarse a las filas de Fiorentina. Tras ese encuentro, dialogó con la prensa oficial del club y dejó un mensaje que generó ilusión entre los hinchas.

“Es hermoso todo esto. Los reconocimientos, los saludos. Estoy muy agradecido al presidente, a ustedes por el cariño asi que nada muy feliz”, dijo sobre el homenaje que recibió por la conquista de la Copa América 2024 en los Estados Unidos.

Y agregó: “Ésto viene de sangre, no hay ningún problema, si lo tengo que decir lo digo, me hago cargo de que soy hincha de River. Muchas gracias por el cariño de siempre. Algún día me encantaría usar esta banda“.