River hoy: la frase de Demichelis que molestó a los hinchas y el ex Boca que lo cuestionó

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 22 de julio de 2024, el día posterior a la igualdad con Lanús en el Estadio Monumental. Demichelis confirmó que el Millonario no se retira del mercado de pases, además explicó por qué Armani y Borja iniciaron como suplentes, eso trajo la crítica de los hinchas y también de un ex jugador de Boca.

Un empate con sabor a nada

River recibió en el Monumental a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional. El Millonario fue superior a su rival, pero algunos errores los pagó caro, el Granate aprovechó las fallas y marcó dos tantos. Miguel Borja fue el salvador del equipo de Demichelis al entrar y convertir por duplicado para que el encuentro termine 2 a 2.

River igualó 2 a 2 con Lanús en el Monumental. (Foto: Getty).

El enojo de los hinchas con Demichelis

Al ser consultado por las ausencias de Armani y Borja, Demichelis explicó en conferencia de prensa: “Hablé con Miguel y con Franco antes de decirles quiénes iban a jugar, que fue justamente ayer en el Monumental. Entiendo que cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país, hasta de cambio climático también. Entiendo, desde mi experiencia, que era mejor acomodar cuerpo y mente. Los chicos llegaron recién el viernes a la mañana”. Esa frase le trajo un sinfín de críticas en las redes sociales por parte de los hinchas quienes pidieron que se vaya y lo tildaron de payaso.

Martín Demichelis. (Foto: Getty).

También se sumó un ex Boca

No solamente esa llamativa declaración de Martín Demichelis trajo la crítica de los hinchas de River, sino también del Burrito Martínez, ex futbolista de Boca que sigue en actividad en el ascenso de Estados Unidos. En los comentarios del tuit de @CarpetaMillo_, Juan Manuel Martínez respondió con seis emojis de una cara dubitativa, como si no entendiera bien a qué se refiere el entrenador del Millonario con esa explicación.

River no se retira del mercado

“El mercado de pases no está terminado. El mercado extranjero termina el 30 de agosto, y como dijo Brito, River no se retiró del mercado. Vamos a trabajar dentro del mercado”, afirmó Demichelis en conferencia de prensa.

Además, agregó: “No estamos sujetos a ninguna salida. Estamos buscando un jugador con las características de Barco, que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos. Necesitamos un jugador en ese puesto, perdimos desequilibrio”.