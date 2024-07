River no se retira del mercado: Demichelis reveló el puesto que pidió reforzar para la Copa Libertadores

Por el doblete de Miguel Borja y los goles de Marcelino Moreno y Jonathan Torres, en el Estadio Más Monumental, River y Lanús dividieron puntos al empatar por 2 a 2 en el partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga Profesional.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en donde se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, y también habló sobre posibles incorporaciones en el mercado de pases.

Referido a esto último, el DT del elenco de Núñez reveló que aún no se retiraron del mismo tras sumar 6 refuerzos: “El mercado de pases no está terminado. El mercado extranjero termina el 30 de agosto, y como dijo Brito, River no se retiró del mercado. Vamos a trabajar dentro del mercado”, soltó.

Y agregó con respecto al puesto específico que busca reforzar rápidamente: “No estamos sujetos a ninguna salida. Estamos buscando un jugador con las características de Barco, que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos. Necesitamos un jugador en ese puesto, perdimos desequilibrio”.

Martin Demichelis durante el partido contra Lanús. (Foto: Getty).

La posible llegada de Iker Muniain

En esta rueda de prensa, el entrenador de River también se refirió a la situación de Iker Muniain, quien finalmente no llegaría al club: “Con el tema Muniain hay que ser muy cuidadoso. Me gusta hablar de cosas reales y hay un tema con el cupo de extranjeros, hay una problemática a pesar de que Paulo Díaz libere cupo. Hoy no tenemos lugar para uno más”, explicó.

Valentín Gómez se sumará al plantel

Por otro lado, Demichelis también confirmó la llegada de Valentín Gómez, quien arribará a Argentina en la próxima semana para firmar su vínculo a préstamo por dos años y convertirse en el sexto refuerzo: ”Valentín Gómez se hace la revisión médica en Italia, luego viaja para Argentina y el miércoles ya debería estar entrenando con nosotros”.

El análisis del partido

“Las primeras sensaciones, hubiera sido injusto si no sumábamos puntos. Si hay algo para recalcar es la actitud de los jugadores porque fueron bastante valientes hasta cuando recibieron el gol en el minuto 91. Tuvimos varias situaciones para ponernos por delante. Esto es fútbol y hay que seguir. No nos conformamos con el empate, pusimos muchos jugadores ofensivos y arriesgamos. Hay cosas positivas para quedarse y cosas para seguir trabajando. Tenemos un gran plantel con mucha calidad”, comenzó explicando sobre el rendimiento de su equipo.

“Con Franco y Miguel hablé antes de dar el equipo titular. Entiendo que cuando uno cambia de competición y entrenador, es mejor acomodar cuerpo y mente. Llegaron el viernes por la mañana y el grupo que estaba venía entrenando muy bien. Todos tienen que saber que esto va a ser muy competitivo hasta fin de año. Hoy necesitaban tiempo para acomodarse y volver a jugar”, siguió, explicando las ausencias del arquero y el goleador en el equipo titular.

“Ellos salieron con otro sistema y se encontraron con ese gol, que termina poniendo el 1 a 0 a los 5 minutos. Las líneas de 5 no son fáciles de romper, después de eso entró Miguel y decidimos optar con el uno contra uno de Colidio y Solari por afuera y con el doble 9. Me gustó mucho lo de Franco Mastantuono, pero Nacho entró porque tiene experiencia y un gran pase de gol. Lamentablemente no nos quedamos con los 3 puntos pero hay cosas positivas”, siguió.

Y cerró: “Tuvimos un parate y después del parate la pretemporada. Hoy se vio a pesar de que Lanús estaba replegado, un equipo intenso. Veo un grupo que se está matando en los entrenamientos, un grupo muy competitivo. Cuando compiten de la manera que lo hacen por un puesto, elevan el nivel del equipo. Se que el hincha quería que ganemos, pero fuimos protagonistas, generamos situaciones de gol, hay cosas por rescatar y otras por corregir”.