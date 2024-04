Todo lo que el hincha de River tiene que saber el viernes 26 de abril de 2024, dos días después del triunfo ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores que ratificó al Millonario como único líder de su grupo. La sugerencia de Daniel Brizuela a Martín Demichelis por los pocos minutos que suma Mastantuono, el deseo de los hinchas de ver más tiempo a Ruberto en Primera, el sueño de Iker Muniain y cuándo vuelve a jugar el equipo.

El palito de Brizuela a Demichelis

Daniel Brizuela formó a Claudio Echeverri y a Franco Mastantuono. Respecto a los pocos minutos que el pibe de 16 años suma en la Primera, el formador dijo en diálogo con Los Más Grandes: “Me sorprende que Mastantuono juegue poco. Demichelis irá aprendiendo en el camino. no se puede quedar tanto tiempo afuera”.

Respecto a Echeverri, Brizuela afirmó: “No me sorprende que Echeverri no pueda terminar un partido. Si la cabeza no está bien, no va a poder rendir. No hay ser humano que aguante todas las situaciones que vive él. Mantengo que desde lo personal y su educación Claudio Echeverri se asemeja a Maradona y Messi”.

Brizuela y el Diablito. (Foto: @danielbrizuelaoficial).

Los hinchas quieren ver más a Ruberto en Primera

La Reserva de River le ganó 1 a 0 a Instituto con un tanto de Agustín Ruberto, el muy buen delantero que ya hizo su estreno en Primera, pero que en los últimos partidos perdió terreno. Demichelis prioriza a otros atacantes y por eso tomó la decisión que el pibe sume minutos en Reserva para no perder ritmo. Los hinchas, los criticaron al DT en las redes sociales.

Agustín Ruberto. (Foto: Prensa River).

¿Hay chances que Muniain llegue a River?

Iker Muniain anunció su salida de Athletic Bilbao, el único club en el que jugó en su vida, hasta el momento. En River se ilusionan porque saben del fanatismo del oriundo de Pamplona por el club. La intención de la dirigencia del Millonario es sentarse a charlar y ofrecerle venir a mitad de año, cuando abra el libro de pases. En Núñez saben muy bien que todo dependerá de la voluntad del futbolista ya que, lógicamente, tendrá propuestas más interesantes desde lo económico.

Iker Muniain.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

Tras superar a Libertad de Paraguay por 2 a 1 el pasado miércoles, el Millonario recién tendrá actividad oficial el próximo martes 7 de mayo ante Nacional de Montevideo en condición de visitante por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Si los de Demichelis vencen al Bolso se clasificarán a los octavos de final del torneo más importante del continente.